Trabajadores surcoreanos detenidos en una redada de ICE serán enviados de regreso a Corea del Sur, según un funcionario

Los trabajadores surcoreanos detenidos durante una gran redada migratoria en Georgia el jueves serán devueltos a Corea del Sur en un vuelo chárter tras negociaciones, anunció un funcionario este domingo.

“Las negociaciones para la liberación de los trabajadores detenidos han concluido, tras respuestas rápidas de los ministerios, agencias empresariales y compañías correspondientes”, dijo el jefe de gabinete presidencial de Corea del Sur, Kang Hoon-sik.

“Sin embargo, aún quedan algunos procedimientos administrativos y, una vez completados, un avión chárter partirá para traer de regreso a nuestros ciudadanos”, añadió.

Los trabajadores estaban entre los 475 detenidos el jueves durante una redada migratoria a gran escala en la planta Hyundai Metaplant en Ellabell, Georgia, que alberga una fábrica de baterías para vehículos eléctricos operada conjuntamente por las empresas surcoreanas Hyundai y LG Energy Solution. Aproximadamente 300 de los detenidos son surcoreanos, según funcionarios.

La operación fue una de las redadas migratorias más extensas en la historia reciente de Estados Unidos y la mayor hasta ahora en la ofensiva del presidente Donald Trump contra los lugares de trabajo en todo el país.

El Gobierno surcoreano ha estado trabajando activamente para asegurar la liberación de los trabajadores, junto con la Embajada de Corea en Washington y el Consulado General en Atlanta.

“Para evitar la repetición de casos similares, trabajaremos junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Energía y las empresas involucradas para revisar y mejorar el sistema de visas y el estatus migratorio de las personas que viajan a Estados Unidos para proyectos de inversión”, dijo Kang este domingo.

“El Gobierno se asegurará de que todas las medidas necesarias se implementen de manera efectiva para lograr tanto la pronta liberación de nuestros ciudadanos detenidos como la implementación estable de los proyectos de inversión”.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, había pedido previamente “todas las medidas necesarias” para apoyar a los detenidos.

En una declaración a CNN, un portavoz de LG Energy Solution dijo que la empresa estaba cooperando con el proceso: “Nos comprometemos a hacer todo lo posible para garantizar el regreso seguro y rápido de nuestros empleados y los de nuestros socios”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Hyundai para solicitar comentarios.

En declaraciones anteriores a CNN, LG Energy Solution dijo que su jefe de Recursos Humanos estaba viajando a Georgia para ayudar en la liberación de los ciudadanos surcoreanos detenidos.

La empresa también informó que estaba suspendiendo la mayoría de sus viajes de negocios a Estados Unidos: “A los empleados que se encuentran actualmente de viaje se les recomienda regresar a casa de inmediato o permanecer en sus alojamientos, considerando su situación laboral actual”, decía un comunicado.

“La ‘liberación inmediata’ de las personas detenidas es nuestra máxima prioridad en este momento”, dijo Kim Ki-soo, director de Recursos Humanos de LG Energy Solution, en el comunicado.

Un portavoz de Hyundai dijo en un comunicado el viernes: “Hyundai está comprometida con el pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado donde operamos. Esto incluye los requisitos de verificación de empleo y las leyes de inmigración”.

