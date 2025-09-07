Premios MTV VMA 2025: artistas, horario y cómo ver la gala en vivo por TV e internet

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Los premios MTV Video Music Awards de 2025 se entregarán este domingo en una gala que tendrá lugar en el UBS Arena de Nueva York, con el actor y rapero LL Cool J como animador.

La artista con más nominaciones este año es Lady Gaga, con 12 postulaciones, en los que se incluyen Artista del Año y Video del Año. Luego se sitúa Bruno Mars, con con 11 nominaciones, seguido por Kendrick Lamar (10), ROSÉ (8) y Sabrina Carpenter (8).

Se espera que el momento más emocionando de la gala sea la entrega del premio Video Vanguard a Mariah Carey, que rinde tributo a la trayectoria e influencia de un artista en el campo de los videos musicales.

Este año se introducen dos nuevas categorías en los premios MTV: mejor artista de música contry y mejor artista de música pop.

Entre los presentadores del evento hay la novedad de que aparecerán las tres integrantes de la banda ficticia HUNTR/X de la película animada “KPop Demon Hunters”, el fenómeno de la cultura pop de este verano. Otras celebridades que entregarán estatuillas –llamadas “moonpersons”, pues representan al astronauta que identifica como imagen a MTV– son Ashlee Simpson Ross, Brittany Snow, Malin Ackerman, Drew Barrymore, Ciara, Jessica Simpson, Latto, Nikki Glaser, Paris Hilton, Meg Stalter y Livvy Dunne, entre otras.

Lady Gaga acude a la gala de los MTV VMA cuando recién acaba de dar a conocer la canción “The Dead Dance”, de la serie “Wednesday”, donde también interpretó un papel. Será la primera vez en cinco años que la cantante y actriz cante en una entrega de premios MTV.

Otras dos novedades del show son el tributo a la estrella de heavy metal Ozzy Orbourne, quien falleció el pasado julio; y el homenaje a Mariah Carey, pues se espera que interprete varios de sus éxitos más importantes de su carrera.

A continuación los artistas que cantarán en escena durante la gala.

Alex Warren

Bailey Zimmerman con Kid LAROI

Busta Rhymes

Conan Gray

Doja Cat

J Balvin con DJ Snake

Jelly Roll

KATSEYE

Lady Gaga

Lola Young

Mariah Carey

Megan Moroney

Post Malone

Tate McRae

Ricky Martin

Sombr

Nuno Bettencourt (tributo a Ozzy Osbourne)

Sabrina Carpenter

Steven Tyler & Joe Perry (tributo a Ozzy Osbourne)

YUNGBLUD (tributo a Ozzy Osbourne)

La entrega de premios podrá verse en Estados Unidos a través de las señales de la cadena CBS y el canal MTV. En streaming podrá verse por Paramount+ Premium.

La gala estará disponible en Latinoamérica a través del canal de cable MTV. En streaming, podrá verse a través de la plataforma Paramount+.

Está previsto que la transmisión en vivo de los MTV VMA 2025 se inicie a las 8:00 p.m. hora de Miami (5:00 p.m. hora del Pacífico).

Antes de que se incie el show, MTV transmitirá la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja desde las 7:00 p.m. hora de Miami.

Estos son los horarios de transmisión en América Latina y Europa.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 6:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 7:00 p.m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 8:00 p.m.

Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (del lunes 8 de septiembre)

