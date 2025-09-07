¿Llevará el enfoque demoledor de RFK Jr. sobre las vacunas y la salud pública a Trump a una situación política delicada?

Análisis de Ronald Brownstein, CNN

A medida que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., intensifica su impulso para revertir décadas de política de vacunación, la profesión médica se une a una lista creciente de campos e instituciones que enfrentan amenazas sin precedentes por parte del Gobierno federal bajo el presidente Donald Trump. Pero esta vez, la administración puede haber elegido a un adversario con más capacidad para responder que los bufetes de abogados, las principales universidades y las organizaciones de medios que ha atacado hasta ahora.

Para muchos profesionales médicos, la hostilidad de Kennedy hacia las vacunas representa la mayor amenaza para el sistema de salud pública de la nación en la memoria reciente. Los grupos médicos temen que las amplias acciones de Kennedy —como despedir a todos los miembros de un prestigioso comité asesor que aconseja al Gobierno federal sobre la política de vacunas; limitar el acceso a la última vacuna contra el covid; y prometer que pronto publicará un estudio que probablemente reexaminará la ampliamente desacreditada afirmación de que las vacunas infantiles causan autismo— desencadenen un resurgimiento de enfermedades mortales, especialmente entre los niños.

“Es abrumador; es un cambio de paradigma completo”, dijo el Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas en el Hospital de Niños de Filadelfia. “No solo es que las personas están declarando sus propias verdades científicas; es que la ciencia está perdiendo su lugar como fuente de verdad. Nunca podría haber imaginado que algo así podría suceder. Es una guerra contra la experiencia”.

Los grupos médicos están expresando una alarma creciente de que la retórica y las acciones de Kennedy aumenten el número —ya en crecimiento— de padres que solicitan exenciones médicas o religiosas de los mandatos estatales de vacunación para la asistencia escolar y, potencialmente, animen a estados conservadores a derogar esos mandatos por completo. Esa preocupación se volvió mucho más inmediata la semana pasada después de que el Cirujano General de Florida, Dr. Joseph Ladapo, y el gobernador republicano Ron DeSantis, anunciaran su intención de eliminar todos los mandatos estatales de vacunación, incluidos los de asistencia escolar. Si se implementa, eso convertirá a Florida en el primer estado en hacerlo.

Otras instituciones que Trump ha atacado han tenido dificultades para montar una resistencia efectiva a sus esfuerzos. Pero la profesión médica puede tener más ventajas que la mayoría.

Aunque la confianza en los profesionales médicos ha disminuido desde la pandemia de covid, particularmente entre los republicanos, todavía entran en el debate sobre el acceso a las vacunas con una credibilidad mucho más profunda ante el público que muchos de los otros grupos a los que Trump ha apuntado, según muestran las encuestas. Las encuestas también muestran de manera consistente que la mayoría de los estadounidenses creen que las principales vacunas infantiles son seguras y deberían seguir siendo un requisito para que los niños asistan a la escuela. En conjunto, esas actitudes podrían hacer que la cruzada de Kennedy contra las vacunas sea más arriesgada para Trump que las acciones del presidente contra otras bases electorales.

“En este momento [Trump] parece estar disfrutándolo pero… ¿cuán importante es para él mantener contenta a la parte marginal de su base?”, se pregunta Drew Altman, presidente de KFF, un centro de estudios apartidista enfocado en temas de atención médica. “¿Por qué le importa tanto? En algún momento esto [va a] alienar a un gran segmento del pueblo estadounidense y puede decidir que esto ya no le conviene”.

La pregunta clave en cómo se desarrolla este debate puede ser si los intereses médicos, dispares y a menudo conflictivos, pueden unirse de manera efectiva en una acción común.

“Necesitamos que las organizaciones que representan a los médicos estadounidenses se pronuncien, tanto por el bien de [influir en] la política como por el bien de orientar a sus pacientes”, dijo Leslie Dach, presidente de Protect Our Care, un grupo de defensa liberal que se centra en el acceso a la atención médica. “Este no es momento para quedarse al margen”.

Muchas de las instituciones que Trump ha atacado con mayor agresividad en su segundo mandato presentan un perfil similar. Universidades de élite, como Harvard y la Universidad de Pensilvania; organizaciones de medios como ABC, CBS y The Wall Street Journal; y bufetes de abogados como Covington & Burling son todas ricas, influyentes y acostumbradas a circular por los círculos de élite del poder político.

Pero todas operan en sectores de la economía que enfrentan un escepticismo considerable por parte del público en general y antagonismo por parte de la base republicana, que tiende a verlas como pilares del establishment liberal. Encuestas realizadas por la Organización Gallup en los últimos años capturan esas dinámicas.

En una encuesta anual de Gallup que mide la percepción pública de varias profesiones, solo el 17 % de los adultos -el año pasado- dijo que los abogados demuestran altos estándares de honestidad y ética, y solo el 13 % dijo lo mismo sobre los reporteros de televisión. Aún menos republicanos expresaron confianza en esos grupos: solo el 12 % para abogados y el 5 % para reporteros de televisión. Los profesores universitarios obtuvieron mejores resultados en una encuesta de 2023, con un 42 % del público en general expresando confianza en ellos. Pero la proporción de republicanos que expresaron confianza en ellos fue solo de aproximadamente la mitad, un 22 %.

Ese contexto puede ayudar a explicar la estrategia adoptada por las instituciones en las industrias que Trump ha apuntado para recortes de fondos u otras sanciones. Varias negociaron acuerdos con la administración. Algunas le han enfrentado en los tribunales, con algunos bufetes de abogados y la Universidad de Harvard logrando sentencias favorables en cortes inferiores que invalidaron movimientos de Trump en su contra. Pero ninguno de los primeros objetivos de Trump ha lanzado una campaña para movilizar la oposición pública y presionar al Congreso para detener por completo sus acciones.

Los profesionales médicos pueden estar en una mejor posición para intentarlo.

La proporción de estadounidenses que consideran a los médicos como personas honestas y dignas de confianza en las encuestas de Gallup ha disminuido desde la pandemia de covid. La confianza en el “sistema médico” en general —un concepto más amplio y amorfo— también ha disminuido algo desde el covid. Pero en la encuesta más reciente de Gallup, el 53 % de todos los estadounidenses todavía expresó confianza específicamente en los médicos, incluido el 44 % de los republicanos. Las enfermeras recibieron calificaciones aún más altas por su honestidad.

El público está especialmente inclinado a confiar en los profesionales médicos en temas relacionados con la vacunación. En una encuesta nacional realizada por KFF en abril, aproximadamente cuatro quintos de los estadounidenses dijeron confiar en sus propios médicos como una “fuente confiable de información sobre vacunas”. Entre los padres, alrededor de cuatro quintos dijeron confiar en sus pediatras para dicha información. En contraste, solo alrededor de dos quintos de todos los estadounidenses dijeron confiar en Kennedy o Trump para recibir orientación sobre vacunas.

Las encuestas de KFF también han encontrado que la gran mayoría de los estadounidenses sigue convencida de que las principales vacunas infantiles son seguras, y aproximadamente cuatro quintos de los padres (incluidos tres cuartos de los republicanos) continúan apoyando el requisito de que los estudiantes reciban vacunas para asistir a la escuela.

Robert Blendon, profesor emérito de Política de Salud en la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan, dijo que la reacción entre los votantes republicanos contra las decisiones de salud pública durante el covid, como los mandatos de vacunas y mascarillas, creó una base dentro del Partido Republicano para desafiar la política federal de vacunas, pero que los profesionales médicos aún tienen posición para influir en ella.

“Los republicanos tienen la creencia de que se cometieron errores reales por parte de los CDC y las autoridades de salud pública, y eso realmente ha abierto esta oportunidad para Kennedy”, dijo Blendon. Pero “cuando estuve terriblemente enfermo [durante la pandemia], ¿a quién acudí? Fue a mi médico. Fueron las personas que gestionan las unidades en mis hospitales locales”.

Blendon dijo que la clave para los intereses médicos será enfocar su mensaje en personalizar el posible impacto de las políticas de Kennedy, particularmente para influir en los votantes dentro de la coalición electoral de Trump.

“No van a estar tan influenciados cuando los científicos digan que es realmente malo para el mundo”, dijo Blendon. “Pero podrían estar interesados en que médicos en ejercicio digan que podría poner en peligro la salud de su propia familia”.

Sin embargo, sigue siendo incierto cuán enérgicamente los grupos médicos defenderán esos argumentos. Una razón por la que universidades, despachos de abogados, organizaciones de medios e incluso la industria de energía limpia no lograron unirse en oposición sólida a las acciones de Trump es que muchos prefirieron guardar silencio por temor a que la administración Trump pudiera tomar represalias amenazando otros fondos federales, licencias o contratos.

Trump mantiene una influencia similar sobre los profesionales médicos con su capacidad para influir en las tasas de reembolso federal, particularmente para Medicare, que Kennedy ya ha señalado que espera volver a examinar. Los pediatras y otros médicos “serán increíblemente más confiables para los padres que estas varias personas del Gobierno”, dijo Blendon. Pero la pregunta sigue siendo “si estarán o no nerviosos por las amenazas a los pagos”.

Al principio de la presidencia de Trump, las profesiones médicas parecían seguir la misma estrategia de acomodación que las universidades, bufetes de abogados y empresas de medios de comunicación. Las principales asociaciones profesionales e industriales médicas en su mayoría guardaron silencio durante las controvertidas audiencias de confirmación de Kennedy, los intentos de Trump de recortar la financiación federal para la investigación médica, e incluso durante la aprobación por el Congreso del “Gran Hermoso Proyecto de Ley”, que revocará el seguro de salud a más estadounidenses que cualquier otra ley individual.

Pero ahora los grupos médicos están emitiendo alarmas más urgentes sobre la oleada de acciones antivacunas de Kennedy que culminaron el mes pasado con el despido de la Dra. Susan Monarez, la directora recientemente confirmada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., quien ha dicho que se negó a aprobar automáticamente decisiones de Kennedy que podrían reducir el acceso a las vacunas.

Probablemente el grupo más agresivo ha sido el de los pediatras del país. Cuando Trump despidió a Monarez y provocó las renuncias de otros altos funcionarios de los CDC, la Dra. Susan Kressly, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría, emitió una declaración contundente declarando: “Este es un momento peligroso para nuestro país y para la salud de cada familia en cada comunidad”.

Junto con otros grupos médicos, incluidas las organizaciones que representan a los funcionarios de salud pública, los pediatras demandaron en julio para revocar la decisión de Kennedy de no autorizar el último refuerzo de la vacuna contra el covid para personas sanas menores de 65 años. Los pediatras también han lanzado un sitio web para refutar las afirmaciones de Kennedy sobre las vacunas y han publicado sus propias recomendaciones para la vacunación infantil, que sigue fomentando la vacuna contra el covid para los jóvenes.

Otros grupos que han respondido especialmente con fuerza contra Kennedy incluyen organizaciones que representan a inmunólogos, profesionales de la salud pública y enfermeros. La evolución más importante ha ocurrido en el más prominente de los grupos médicos, la Asociación Médica Estadounidense (AMA, por sus siglas en inglés). Sus miembros son más vulnerables que los pediatras a posibles cambios en los sistemas federales de pago porque los pediatras no se verían afectados directamente por las tasas de reembolso de Medicare, que atiende a personas mayores. Y, al principio, la AMA parecía especialmente reacia a enfrentar a Trump.

Pero, según documenta un reciente artículo de Politico, el grupo enfrentó una creciente disidencia por su enfoque de no intervención, que culminó en una rebelión abierta durante su reunión anual de junio, en la que los críticos exigieron una respuesta más firme a una serie de políticas de Trump. Desde entonces, el tono de las declaraciones de la AMA se ha acercado más al de las otras grandes organizaciones médicas; el presidente de la AMA calificó el despido de Monarez como “sumamente alarmante” y una amenaza para la salud pública.

Un alto ejecutivo de una de las principales asociaciones comerciales de profesionales médicos, que pidió no ser identificado al discutir conversaciones internas, dijo que todos los grupos líderes están avanzando en esa dirección.

Al principio del mandato de Trump, dijo el funcionario, “la gente estaba tratando de encontrar su posición” y “averiguar cómo desempeñar un papel constructivo en la política de salud y también hacer frente a las cosas que realmente están fuera de lugar”. Además, añadió el funcionario, los grupos dudaban en involucrarse porque “esta administración tiene un historial de castigar a quienes no están de acuerdo con ellos”.

Ahora, sin embargo, dijo el funcionario, “las cosas están cambiando” porque las acciones de Kennedy se han vuelto tan alarmantes. “Los grupos van a sentir… que ya no pueden quedarse al margen”, dijo el funcionario. Como una muestra del cambio, una coalición de grupos médicos emitió el jueves un llamado conjunto a la renuncia de Kennedy, escribiendo: “Nos preocupa seriamente que el pueblo estadounidense sufra y muera innecesariamente como resultado de las políticas [de Kennedy]”.

Los profesionales médicos pueden haber conservado más confianza pública que otros expertos, pero todas las formas de experticia han perdido terreno ante el público en los últimos años, señaló Daniel Cox, director del Centro de Encuestas sobre la Vida Estadounidense en el conservador American Enterprise Institute. Los jóvenes, especialmente los hombres, se sienten atraídos por una especie de ética autodidacta en torno a decisiones en las que antes podrían haber confiado en expertos acreditados, dijo Cox.

“Esta generación más joven ha crecido con acceso a toda la información que podría querer o necesitar y eso se siente más natural y cómodo para ellos” que depender de expertos, dijo Cox. “Sienten: ‘No necesito un título universitario, no necesito que los expertos me digan cómo vivir o qué hacer. Puedo encontrar lo que es correcto para mí en línea y… buscar personas que tengan un estilo de vida al que aspiro. Y esas son las personas en las que puedo confiar’”.

Esas actitudes algo libertarias han preparado el terreno para el movimiento Make America Healthy Again, de Kennedy, y han creado la enérgica base de apoyo que él aportó a la coalición electoral de Trump. Pero como señaló Offit, tales actitudes chocan directamente con el principio fundamental de la salud pública, que es la acción colectiva para proteger a los más vulnerables.

“El espíritu actual es la libertad médica: ‘Voy a hacer mi propia investigación, voy a tomar la decisión que es mejor para mí y mi hijo’”, dijo Offit, quien recientemente fue bloqueado de participar en un comité asesor federal de políticas de vacunas. “Eso está en conflicto directo con la salud pública. En la salud pública, te importa tu prójimo”.

Esos instintos en competencia ahora están chocando de manera más significativa en las aulas y patios de recreo del país. Los expertos en salud pública dicen que, para lograr la inmunidad colectiva contra las enfermedades infantiles más peligrosas, como el sarampión, aproximadamente el 95 % de todos los escolares deben estar vacunados.

Pero la proporción de estudiantes de jardín de infantes recién inscritos que han recibido la vacuna MMR, que cubre sarampión, paperas y rubéola, ha caído muy por debajo de ese nivel (al 92,5 %, en el año escolar que comenzó en septiembre de 2024), ya que la proporción de padres que solicitan una exención ha aumentado de manera constante, según datos de los CDC.

Estas tendencias significan que la gran mayoría de los padres que siguen creyendo en las vacunas no pueden proteger completamente a sus hijos si suficientes personas a su alrededor deciden no vacunar a los suyos. Esa amenaza solo aumentará si Kennedy toma más acciones que alienten a más padres a no vacunar a sus hijos, o inspira a más estados conservadores a considerar la eliminación de los requisitos de vacunación escolar.

De esa manera, los riesgos que las decisiones de Kennedy podrían imponer a las familias promedio son mucho más tangibles que las implicaciones de la mayoría de los debates sobre las prioridades de un segundo mandato de Trump. Trump, consciente del apoyo independiente que Kennedy le ha traído, parece extremadamente reacio a frenarlo. Pero incluso en la audiencia de la Comisión de Finanzas de la semana pasada, varios senadores republicanos desafiaron abiertamente la dirección de Kennedy, un raro momento de disidencia republicana abierta hacia Trump.

Y el viernes por la tarde, Trump se distanció de manera notable del escepticismo hacia las vacunas, diciendo a los periodistas: “Hay que tener cuidado al decir que la gente no necesita vacunarse. Hay algunas vacunas que simplemente funcionan”. Trump respondía a una pregunta sobre la decisión de Florida de rescindir los mandatos de vacunación escolar, pero su lenguaje bien podría aplicarse a Kennedy también.

Con la profesión médica agitándose en oposición, surgiendo fisuras en el apoyo republicano y encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses no comparten la hostilidad de Kennedy hacia las vacunas, Trump eventualmente podría ver a su polémico secretario de Salud y Servicios Humanos como una amenaza demasiado grande para su propia salud política. Los anticuerpos del sistema político contra el extremismo han quedado gravemente comprometidos en la era Trump, pero podrían estar comenzando a unirse en contra de Kennedy.

