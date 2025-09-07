El ataque récord de Rusia a Ucrania demuestra que Putin no tiene “ninguna intención” de buscar la paz, dice un legislador

Por Laura Sharman, CNN

El ataque aéreo récord contra Ucrania demuestra que Vladimir Putin no tiene “ninguna intención” de negociar la paz y que “no es casualidad” que el asalto ocurriera apenas unos días después de que el líder de Rusia apareciera junto al presidente de China, Xi Jinping, denunció un legislador ucraniano.

Oleksandr Merezhko, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento de Ucrania, manifestó a CNN que el ataque de Putin a un edificio gubernamental de Kyiv, durante la noche del domingo, es “definitivamente un mensaje” para el presidente Donald Trump y los líderes europeos.

“Es una señal clara de que Putin no tiene absolutamente ninguna intención de sentarse a la mesa de negociaciones y negociar de buena fe”, dijo a Polo Sandoval de CNN, en vivo desde Kyiv. “Es un rechazo muy claro de todas las iniciativas en relación con un plan de paz o propuestas de alto el fuego presentadas anteriormente por el presidente Trump”, lamentó.

Merezhko señaló que el ataque ocurrió días después de que Putin se reuniera con Xi y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en el desfile militar de China en Beijing el 3 de septiembre, para conmemorar los 80 años desde la rendición de Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial.

Su aparición en la alfombra roja fue la primera vez que los tres líderes fueron vistos juntos en público, en una poderosa imagen de unidad contra Occidente.

Merezhko afirmó que “no es casualidad” que, días después, Moscú ordenara su mayor ataque aéreo en la guerra de Ucrania hasta ahora, lanzando 810 drones, cuatro misiles balísticos y nueve misiles de crucero sobre Kiev, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

“No es casualidad porque podemos notar, y podemos ver muy fácilmente, que cada vez que el dictador del Kremlin Putin tenía reuniones con el líder chino Xi, había alguna escalada o comenzaba la guerra”, apuntó.

