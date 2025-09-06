La luna llena de maíz alcanzará su punto máximo este fin de semana, acompañada de un eclipse lunar total. Esto vendrá

Por Taylor Nicioli

Muchos observadores del cielo alrededor del mundo tendrán la oportunidad de ver un deslumbrante espectáculo celeste este fin de semana: un eclipse lunar total que podría hacer que la luna adquiera un tono rojizo intenso.

El eclipse lunar será visible el domingo para quienes se encuentren en Europa, África, Asia y Australia, según la NASA. A medida que el Sol, la Luna y la Tierra se alinean en sus órbitas, la Luna será envuelta en una sombra en forma de media luna antes de quedar completamente bloqueada del Sol por la Tierra. En ese momento, algo de luz solar rodeará los bordes de la Tierra. La luz azul será dispersada por las moléculas de aire mientras que las longitudes de onda restantes se reflejarán en la Luna, haciéndola parecer resplandecer en rojo, lo que se conoce como una luna de sangre.

El evento comenzará a las 11:28 a.m. ET y terminará a las 4:55 p.m. ET (aunque el eclipse no será visible para quienes estén en la zona horaria del Este). La totalidad —cuando la luna esté completamente cubierta por la sombra de la Tierra— comenzará a la 1:30 p.m. ET y durará aproximadamente una hora y 23 minutos, según EarthSky.

“La belleza de un eclipse lunar es que es gradual. Para quienes han visto eclipses solares, estos ocurren bastante rápido. El eclipse lunar es un ambiente mucho más relajado”, dijo Noah Petro, director del Laboratorio de Geología Planetaria, Geofísica y Geoquímica de la NASA en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Greenbelt, Maryland. “No tienes que estar en un lugar específico (para verlo), pero sí debes estar en el hemisferio correcto”.

Para quienes estén en Norteamérica y Sudamérica y no puedan ver el eclipse, aún habrá oportunidades de observar una luna llena brillante este fin de semana, también conocida como la luna de maíz.

Esto es lo que recomiendan los expertos para la mejor observación de la luna llena y el eclipse lunar total.

La luna llena de septiembre —apodada como luna de maíz ya que coincide con la temporada de cosecha de maíz, según The Old Farmer’s Almanac— alcanzará su punto máximo más o menos al mismo tiempo que el eclipse lunar. Pero las lunas llenas parecen redondas a simple vista un día antes y después de su punto máximo, así que los observadores podrán contemplar la luna llena durante todo el fin de semana y hasta el lunes, dijo Petro.

Para observar mejor la luna llena y el eclipse lunar total, Petro recomienda salir al exterior y encontrar un lugar alejado de luces brillantes, ya que estas podrían dificultar la visibilidad del satélite natural mientras pasa por todas las fases del eclipse.

“Un eclipse lunar es un espectáculo realmente increíble, y algo que se puede ver sin ningún equipo especial: no necesitas un telescopio ni siquiera las gafas especiales que se requieren para un eclipse solar”, comentó Sara Russell, científica investigadora y jefa del Grupo de Materiales Planetarios en el Museo de Historia Natural de Londres, en un correo electrónico. Pero tener binoculares o un telescopio a la mano podría mejorar la experiencia, señaló Russell.

La luna se vuelve roja una vez que está completamente bloqueada por la sombra de la Tierra, iluminada por la luz rojo-naranja de los atardeceres y amaneceres en la Tierra, explicó Petro.

Ocasionalmente, justo antes y después de la totalidad, la luna puede presentar una banda de luz azul y púrpura sobre ella. Este fenómeno es causado por la luz solar que atraviesa la capa de ozono de la Tierra en la atmósfera superior, indicó Russell.

Mientras que las lunas llenas ocurren cada 29 días, los eclipses lunares típicamente solo suceden alrededor de dos veces al año, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean. Para quienes puedan sentirse excluidos, el próximo eclipse lunar total está programado para el 3 de marzo y será visible en partes de América del Norte y del Sur, según Petro.

“Siempre me alegra ver la luna llena, haya eclipse o no”, dijo Russell. “La Luna se formó en los tiempos más antiguos de la historia de la Tierra, y la Tierra y la Luna han pasado por muchas cosas juntas. Puedes ver la evidencia de eso a simple vista, al mirar hacia arriba y ver todos los cráteres en la Luna que se han formado durante 4.500 millones de años de historia”.

Las próximas tres lunas llenas serán superlunas, que son lunas llenas que ocurren cuando la Luna está más cerca de la Tierra en su órbita, haciendo que parezca más grande y brillante que las lunas llenas regulares.

Esta es la lista de lunas llenas que quedan en 2025, según el Farmers’ Almanac:

6 de octubre: luna de la cosecha

5 de noviembre: luna del castor

4 de diciembre: luna fría

Dos semanas después del eclipse lunar total, el 21 de septiembre, será visible un eclipse solar parcial en partes de Australia, el Atlántico, el Pacífico y la Antártida. Esto ocurre cuando la Luna se mueve entre el Sol y la Tierra, bloqueando parte de la luz del sol.

También hay oportunidades para observar otras actividades del sistema solar, incluyendo varias lluvias de meteoros que adornarán el cielo nocturno en los próximos meses.

Aquí están las fechas de mayor actividad de lluvias de meteoros anticipadas en 2025, según la American Meteor Society y EarthSky.

Dracónidas: 8-9 de octubre

Oriónidas: 22-23 de octubre

Táuridas del sur: 3-4 de noviembre

Táuridas del norte: 8-9 de noviembre

Leónidas: 16-17 de noviembre

Gemínidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

Taylor Nicioli es una periodista independiente radicada en Nueva York.