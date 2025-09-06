Dentro de la redada: cómo un operativo federal de inmigración que duró meses condujo a 475 arrestos en una planta de Hyundai

Por Alaa Elassar y Isabel Rosales, CNN

Una extensa planta de fabricación de Hyundai en una tranquila comunidad del sureste de Georgia se convirtió el jueves en la zona cero de una de las redadas de inmigración más extensas en la historia reciente de Estados Unidos. La operación, que se gestó durante meses, culminó con 475 arrestos, la mayoría de ellos ciudadanos coreanos.

Mientras la Policía estatal bloqueaba los caminos que conducen a la planta y establecía un perímetro de seguridad, casi 500 agentes federales, estatales y locales ingresaron a la enorme instalación de producción de baterías, aún en construcción.

Los agentes actuaron con rapidez, formando a los trabajadores a lo largo de las paredes. La noticia del allanamiento se extendió por toda la propiedad, lo que desencadenó una estampida entre los trabajadores que intentaron huir. Algunos corrieron hacia un estanque de aguas residuales y otros se escondieron en los conductos de aire.

Los agentes hablaron con cada trabajador, uno por uno, para determinar cuáles estaban en EE.UU. legalmente, permitiendo que algunos se fueran y tomando al resto bajo custodia, moviéndolos fuera del sitio y transportándolos al Centro de Procesamiento de ICE de Folkston, dijeron los funcionarios.

A las 8:00 p.m. hora local su trabajo estaba terminado.

La redada de alto riesgo en Ellabell, a unos 40 km al oeste de Savannah, Georgia, fue el resultado de lo que las autoridades caracterizaron como una investigación meticulosamente coordinada que involucró a múltiples agencias federales y estatales y semanas de recopilación de inteligencia, todo convergiendo en un día crucial, marcando la redada más grande hasta ahora en la actual ofensiva migratoria de la administración Trump en los lugares de trabajo de Estados Unidos.

Agentes federales llegaron a las instalaciones de Hyundai el jueves por la mañana como si fuera una “zona de guerra”, dijo a CNN el viernes un trabajador de la construcción de la planta de automóviles eléctricos.

El trabajador, que pidió no ser identificado para proteger su privacidad, dijo que era parte del primer grupo de personas detenidas por agentes federales.

“Simplemente nos dijeron que nos subiéramos al muro. Estuvimos allí como una hora y luego nos llevaron a otra sección donde esperamos. Después entramos en otro edificio y nos procesaron”, dijo el empleado.

Agentes enmascarados y armados dieron órdenes a los trabajadores de la construcción que llevaban cascos y chalecos de seguridad mientras se alineaban mientras los agentes allanaban las instalaciones, según mostraron imágenes de video obtenidas por CNN.

Los agentes pidieron a cada trabajador su número de Seguro Social, fecha de nacimiento y otros datos de identificación, dijo el empleado. A los trabajadores autorizados se les entregó un papel con la inscripción “autorizado para salir” para que lo mostraran a los agentes en la puerta al salir de la planta, según el empleado.

Otro trabajador dijo a Univision, afiliada de CNN, que se escondió en un conducto de aire para evadir su captura.

“Todos salieron corriendo y nos dijeron que había llegado inmigración”, dijo el hombre no identificado. “Nos escondimos en un conducto de aire y hacía mucho calor”.

Durante la redada, varias personas intentaron huir, incluidas algunas que “tropezaron con un estanque de aguas residuales ubicado en las instalaciones”, dijo la Fiscalía para el distrito sur de Georgia.

Los agentes usaron una lancha para sacarlos del agua. Uno de los individuos nadó debajo de la lancha e intentó volcarla sin éxito, declaró la Fiscalía. Estas personas fueron capturadas e identificadas como trabajadores sin documentos de residencia.

El video muestra a trabajadores de la planta de Hyundai en Ellabell, Georgia, detenidos después de intentar huir durante la redada del jueves.

Las 475 personas detenidas se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, declaró Steven Schrank, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional. Algunas cruzaron a Estados Unidos ilegalmente, otras contaban con exenciones de visa y tenían prohibido trabajar, y otras se habían quedado en el país después del vencimiento de sus visas, añadió.

La mayoría son ciudadanos coreanos, dijo Schrank, añadiendo que no tenía un desglose de las nacionalidades de los arrestados.

Schrank señaló que algunos de los trabajadores podrían haber sido contratistas o subcontratistas. Un portavoz de Hyundai declaró a CNN que no cree que ninguno de los arrestados fuera empleado directo de Hyundai Motor Company.

“Estamos revisando nuestros procesos para garantizar que todas las partes que trabajan en nuestros proyectos mantengan los mismos altos estándares de cumplimiento legal que nos exigimos. Esto incluye una verificación exhaustiva de las prácticas laborales de contratistas y subcontratistas”, declaró la compañía en un comunicado el viernes por la noche , y añadió: “Hyundai tiene tolerancia cero con quienes no cumplen la ley”.

Estar indocumentado en Estados Unidos, ya sea cruzando la frontera sin autorización o permaneciendo en el país después del vencimiento de la visa, generalmente se considera una infracción civil, no un delito penal. Empleadores en todo Estados Unidos utilizan el sistema federal E-Verify, implementado hace más de 20 años, para verificar la elegibilidad legal para trabajar de sus nuevos empleados. Sin embargo, funcionarios de la administración Trump criticaron el sistema por su poca fiabilidad, sin proponer una alternativa más eficaz.

Corea del Sur dijo que estaba enviando diplomáticos al sitio en respuesta a la redada y agregó que se había contactado con la Embajada de Estados Unidos en Seúl para instar a Estados Unidos a “ejercer extrema precaución” cuando se trata de los derechos de los ciudadanos coreanos.

El abogado de inmigración de Georgia, Charles Kuck, dijo a CNN que dos de sus clientes fueron detenidos en la redada después de haber llegado de Corea del Sur bajo un programa de exención de visa que les permite viajar por turismo o negocios por hasta 90 días.

Un cliente llegó a Estados Unidos la semana pasada y el otro llegó hace varias semanas, dijo.

“Estaban autorizados a trabajar en Estados Unidos con una exención de visa”, dijo Kuck. “Cada uno de ellos realizaba actividades acordes con el programa de exención de visa”.

Los clientes, ambos ingenieros, vinieron a Estados Unidos “para asesorar brevemente sobre el trabajo” y planeaban regresar a Corea del Sur en breve, según Kuck.

“Este viaje fue en realidad parte de sus tareas asignadas en el extranjero”, dijo Kuck.

Las investigaciones de ICE y de Seguridad Nacional fueron acompañadas por el Departamento de Seguridad Pública de Georgia, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo, el FBI, la DEA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el IRS y la Patrulla Estatal de Georgia.

“Esta no fue una operación de inmigración en la que los agentes ingresaron a las instalaciones, arrestaron a la gente y la subieron a los autobuses”, dijo Steven Schrank, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, en una conferencia de prensa el viernes.

“Esta ha sido una investigación criminal de varios meses en la que hemos desarrollado evidencia, realizado entrevistas, reunido documentos y presentado esa evidencia al tribunal para obtener órdenes de allanamiento judiciales”, un guiño a algunas operaciones pasadas de control de inmigración que están bajo escrutinio por falta de causa probable.

Todas las agencias participaron en la ejecución de una orden de allanamiento como parte de una investigación criminal en curso sobre “denuncias de prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

“Juntos, estamos enviando un mensaje claro e inequívoco: quienes explotan nuestra fuerza laboral, socavan nuestra economía y violan las leyes federales deberán rendir cuentas”.

Esta fue la mayor operación de cumplimiento de la ley en un solo sitio en la historia de Investigaciones de Seguridad Nacional, parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En 2022, Hyundai anunció un acuerdo con el estado de Georgia para construir en el condado de Bryan las primeras instalaciones dedicadas a la fabricación de vehículos y baterías totalmente electrificados de Hyundai en Estados Unidos, según informó la compañía. La extensa planta Hyundai Metaplant, de 1.177 hectáreas, consta de dos partes: una planta de fabricación de vehículos eléctricos Hyundai y una planta de baterías para vehículos eléctricos, una empresa conjunta entre Hyundai y LG. Se proyecta que la planta empleará hasta 8.500 personas una vez finalizada.

La redada detuvo la construcción de la planta de baterías para vehículos eléctricos, informó The Associated Press.

La oficina de Kemp emitió un comunicado el viernes en respuesta a la redada. “En Georgia, siempre haremos cumplir la ley, incluyendo todas las leyes de inmigración estatales y federales”, declaró un portavoz de Kemp. “El Departamento de Seguridad Pública se coordinó con el ICE para brindar todo el apoyo necesario a esta operación, la más reciente de una larga trayectoria de cooperación y colaboración entre las autoridades estatales y las autoridades federales de inmigración”.

