Sigue siendo una incógnita la manera en que impactan los cambios en materia de inmigración en los datos de empleo

Por Alicia Wallace y Alejandra Jaramillo, CNN

El informe de empleo de este viernes, elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), genera más preguntas que respuestas sobre la economía de EE.UU. Sin embargo, uno de los mayores puntos ciegos en los datos del mercado laboral es cómo está cambiando el panorama migratorio.

“La Encuesta de Población Actual, que es la base de la tasa de desempleo, no está diseñada para captar cambios repentinos en la población, incluidos los cambios en la política migratoria”, dijo a CNN este viernes Daniel Zhao, economista en jefe del sitio web de empleo Glassdoor. “Estamos un poco a oscuras en ese aspecto”.

(La Encuesta de Población Actual de hogares es una de las dos encuestas que componen el informe mensual de empleo. La otra, de empresas, es de donde provienen los datos principales de nóminas, salarios e información por industria).

Debido a la estructura del informe de empleo, es imposible atribuir los aumentos en el empleo a algún grupo demográfico en particular.

Sin embargo, este viernes, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, pareció culpar a los cambios en la dinámica migratoria de la debilidad en el crecimiento del empleo.

“Todas las nuevas contrataciones en EE.UU. han sido de trabajadores nacidos en el país, mientras que durante el Gobierno de Biden, tal vez la mitad eran nacidos en el extranjero”, dijo Hassett, repitiendo una afirmación frecuente y no fundamentada del Gobierno de Trump.

La fuerza laboral nacida en el extranjero ha disminuido un poco después de alcanzar su punto máximo a principios de este año, según muestran los datos de la BLS. Sin embargo, los economistas señalan que esta disminución puede atribuirse a personas que se niegan a responder encuestas o que no indican su país de nacimiento.

La proporción de empleo respecto a la población para los trabajadores nacidos en el extranjero fue del 63,5 % en agosto, un poco más que en julio. Para los trabajadores nacidos en EE.UU., esa proporción bajó a 58,8 % desde 59,1 %.

