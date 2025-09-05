Qué sigue en la saga de los archivos de Epstein

Por Ellis Kim, CNN

El furor político nacional en torno a los archivos del caso Jeffrey Epstein se ha intensificado en los últimos días, incluso cuando el presidente Donald Trump ha tratado de desestimar los reclamos de mayor transparencia como un “engaño demócrata”.

En el Capitolio, el esfuerzo por obtener más registros de los archivos del caso Epstein del Departamento de Justicia avanza por dos vías.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha prometido que una investigación en marcha de la Comisión de Supervisión de la Cámara “revelará cosas que nunca se han descubierto antes”, pero los críticos dicen que arrojará poca información que no sea ya conocida por el público.

El otro esfuerzo, que llama más la atención, lo lidera el representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, que busca eludir al liderazgo y forzar una votación en el pleno sobre su proyecto de ley (con el representante demócrata Ro Khanna, de California) para obligar a la publicación completa de los documentos.

Aquí encontrará todo lo que debe saber sobre esos esfuerzos y lo que sigue en la saga:

Massie está utilizando una maniobra conocida como petición de descargo para intentar forzar una votación en el pleno sobre su legislación. Para que la iniciativa prospere, necesitará 218 firmas. Si todos los demócratas la firman, solo seis republicanos tendrían que sumar sus nombres.

Hasta el momento, cuatro republicanos se han apuntado. Además de Massie, están las representantes Lauren Boebert de Colorado, Marjorie Taylor Greene de Georgia y Nancy Mace de Carolina del Sur. Greene es, notablemente, una ferviente partidaria y aliada clave de Trump en el Capitolio.

Pero la petición parece haber perdido algo de impulso. Varios republicanos de la Cámara de Representantes que inicialmente apoyaron la legislación de Massie dijeron esta semana que no firmarían, alegando la publicación de más de 30.000 documentos relacionados con Epstein por parte de la Comisión de Supervisión.

Johnson y la Casa Blanca también han instado a los republicanos a no firmar la petición. Un funcionario de la mansión presidencial declaró previamente a CNN que ayudar a Massie y a los demócratas con su petición sería considerado un acto muy hostil hacia la administración.

Si Massie consigue las 218 firmas, deberá esperar al menos siete días legislativos antes de someter el proyecto de ley a votación. Los líderes de la Cámara también pueden tardar hasta dos días legislativos antes de someterlo a votación.

Incluso si el proyecto de ley de Massie se aprueba en la Cámara, no hay garantía de que se vote en el Senado. El líder de la mayoría, John Thune, declaró a CNN el jueves que no creía que la cámara necesitara aprobar la legislación, citando la publicación por parte del Departamento de Justicia de miles de páginas relacionadas con el caso.

Cuando se le preguntó si el Senado debería votar un proyecto de ley que puede ser adoptado en la Cámara a pesar de las objeciones de los líderes republicanos a través de una petición de aprobación de la gestión o un proyecto de ley presentado por los demócratas en el Senado, el líder republicano dijo que “no estaba seguro de lo que eso lograría”.

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes envió una citación al Departamento de Justicia en agosto para que entregara el conjunto completo de archivos de Epstein, que ha comenzado a recibir de forma continua. El panel, que publicó más de 30.000 páginas esta semana, planea sacar a la luz más documentos en el futuro.

El panel también ha emitido varias otras citaciones en su investigación, incluyendo una dirigida al patrimonio de Epstein el mes pasado por el “libro de cumpleaños” del financiero: una supuesta colección de cartas que Epstein recibió con motivo de su 50 cumpleaños y que incluía una nota con el nombre de Trump.

El mandatario ha negado repetidamente haber escrito una carta para el supuesto libro de cumpleaños de Epstein y demandó por difamación a The Wall Street Journal, el primer medio en informar sobre este asunto.

Se espera que el patrimonio comience a entregar materiales desde el 8 de septiembre, pero se prevé que esos documentos tengan partes tachadas, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

La comisión también planea realizar una entrevista transcrita con Alexander Acosta, exsecretario de Trabajo durante el primer mandato de Trump, el 19 de septiembre. Acosta fue fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en 2008, cuando el Departamento de Justicia llegó a un controvertido acuerdo de culpabilidad con Epstein.

También está buscando el testimonio de otras importantes figuras políticas y policiales, incluido el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

En una conferencia de prensa en la escalinata del Capitolio de EE.UU., varias víctimas de abuso de Epstein expresaron su deseo de reunirse con el presidente. No está claro si aceptará la solicitud.

Greene le dijo a CNN que había alentado esa reunión y argumentó: “Sigo alentándolo a que estas son las personas que merecen estar en la Oficina Oval, no ninguno de los amigos ricos y poderosos de Jeffrey Epstein que permitieron que esto les sucediera, o cualquier persona que pueda haber sido parte de eso”.

Johnson también ha dicho que sospecha que Trump “probablemente” se reuniría con las víctimas.

Lisa Phillips, sobreviviente de Epstein, manifestó que las víctimas trabajarían juntas para compilar su propia lista de presuntos abusadores de la órbita de Epstein si toda la información relacionada con el caso no se divulga públicamente.

Massie y Greene han dicho que están preparados para utilizar las protecciones constitucionales para leer los nombres en voz alta en el pleno de la Cámara para ayudar a dar publicidad a los nombres.

La cláusula de “discurso o debate” de la Constitución protege ampliamente a los legisladores de litigios civiles y penales por comentarios hechos durante el curso del trabajo legislativo, mientras que las víctimas, dijeron los legisladores, podrían ser “demandadas hasta quedar sin hogar” si hicieran lo mismo.

Massie indicó que el momento de elaborar dicha lista dependería de las víctimas, pero predijo que no sucedería “pronto”.

Ted Barrett y Annie Grayer de CNN contribuyeron a este informe.

