Gritos, llanto, tristeza: así fue la redada de inmigración de tres horas en Nueva York que dejó decenas de detenidos

Eran alrededor de las 9 de la mañana del jueves. Como cualquier otro día, decenas de personas trabajaban en la fábrica Nutrition Bar Confectioners, ubicada en Cato, Nueva York, el escenario más reciente de una redada de inmigración. La normalidad se quebró cuando algunos empleados se asomaron por la ventana y observaron agentes migratorios.

“Rodearon la compañía, toda la gente se espantó, les dio miedo, y nosotros nos quedamos ahí, no nos quisimos mover”, relata a CNN un residente legal estadounidense originario de Guatemala que se encontraba trabajando en la fábrica y que pidió no ser identificado con su nombre por temor a represalias a pesar de tener documentos.

El miedo fue mucho mayor poco después. Se escucharon gritos por la llegada de los agentes, algunas personas lloraban, “especialmente las mujeres que tienen niños”, dijo el trabajador.

Cuando la gente quiso moverse, las fuerzas federales ya estaban dentro de la compañía. Ingresaron directamente por los empleados, sin tratar de hablar con el dueño antes, menciona el trabajador guatemalteco.

El residente, que lleva casi una década en Estados Unidos, dice que los agentes llevaron a todos los empleados al comedor de la fábrica. Según recuerda, eran unos 70 trabajadores, tanto mujeres como hombres.

Los agentes “con los hombres se portaron agresivos, a las mujeres las apartaron”, dice. Preguntaban “de qué país éramos, que si teníamos algún permiso de estar aquí en Estados Unidos”.

Él dice que mostró sus papeles de residente y los agentes le dijeron que podía irse, pero decenas fueron detenidos, atados de las manos con cinta blanca.

Subieron a los migrantes detenidos a furgonetas, para ser llevados a diferentes condados, dijo a CNN Wilmer Jiménez, director de Programación de Rural & Migrant Ministry (RMM), organización sin fines de lucro que está ayudando en esta situación y que conoce a varias de las personas detenidas.

La redada migratoria duró unas tres horas, desde la llegada de los agentes hasta la salida de las furgonetas, de acuerdo con el trabajador.

“La verdad me dio mucha tristeza al ver todo lo que estaba pasando, todos los compañeros míos, me dio tristeza de ver cómo los habían agarrado, cómo se los llevaban, me dio mucha tristeza de verlos”, dice el guatemalteco. Otros trabajadores también eran de ahí, así como de Nicaragua, según cuenta.

Jiménez, de RMM, aseguró que entre 60 y 70 personas fueron detenidas, prácticamente toda la fuerza laboral de la fábrica, incluso migrantes con permisos de trabajo.

“Las personas que pudieron mostrar su identificación como de estudiantes legales o ciudadanos los pudieron dejar ir. A las personas que no podían probar eso, los estuvieron deteniendo. Una de las cosas que también escuché de alguien que dejaron ir es que los agentes de migración habían mencionado que los permisos de trabajo no eran válidos, así que toda persona que tenía permiso de trabajo fue arrestada”, señaló.

CNN contacto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para saber si los detenidos tenían permisos de trabajo y espera respuesta.

RMM publicó un video en su página de Facebook que mostraba a agentes conduciendo a personas a una camioneta con la inscripción “Patrulla Fronteriza”. Durante la redada, los trabajadores fueron llevados a la cocina de la planta e “interrogados uno por uno durante varias horas”, según la organización.

Un grupo de mujeres detenidas fue trasladado al condado de Oswego —donde se programó una protesta pacífica para este viernes—, pero otro grupo, en el que la mayoría son hombres, no se sabe su paradero y el equipo legal de RMM está trabajando para averiguar su paradero, dijo Jiménez.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que hubo más de 40 detenidos y condenó la operación de inmigración en su estado.

Tales operaciones “no harán que Nueva York sea un lugar más seguro” y “destrozarán a familias trabajadoras que simplemente están tratando de construir una vida aquí”, dijo Hochul en un comunicado.

El ICE confirmó a WSTM, afiliada de CNN, que llevó a cabo una “acción coercitiva autorizada por el tribunal” en Cato.

CNN también preguntó al DHS y al ICE por más detalles de dicha acción, pero aún no recibe respuesta.

Mark Schmidt, propietario de Nutrition Bar Confectioners — que produce barras nutritivas y que opera desde 1978—, declaró al New York Times que todos sus trabajadores contaban con la documentación legal para trabajar en Estados Unidos. “Hemos hecho todo lo posible para verificar la información de las personas que contratamos”, afirmó.

Schmidt describió la redada de ICE como “exagerada”. Su hijo Lenny Schmidt, vicepresidente de la compañía, declaró al Times que la escena era “casi teatral”, y describió los perros policía y los vehículos todoterreno que participaron en la operación.

“Podría haberse manejado de forma mucho más humana y decente”, dijo. “Este tipo de operaciones dan la sensación de ser una redada antidrogas o de trata de personas”.

CNN se ha puesto en contacto con la empresa para recibir más comentarios.

La redada de inmigración en Nueva York ocurrió el mismo día de otra realizada por varias agencias en la planta Hyundai Metaplant en Georgia, la cual resultó en la detención de 475 personas. Esa redada marca la mayor operación de control en un solo lugar en la historia de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con la participación de otras agencias federales.

En Nueva York, el primer día de clases en escuelas públicas fue el jueves, el mismo día de la redada en Nutrition Bar Confectioners.

Varios de los detenidos son padres de familia que, antes de su turno laboral, llevaron a sus hijos a la escuela, sin saber que después serían detenidos en su lugar de trabajo, afirmó el directivo de RMM.

Por tanto, las familias no solo tienen miedo por lo que pueda pasar con los migrantes detenidos en las cárceles o centros de detención, sino también por el trauma que pueda causar a los niños, de acuerdo con el activista.

“Muchas de las familias tienen miedo de que los familiares sean enviados a estos centros de detención que han estado anunciando por meses y que se escucha qué tan agresivamente ellos tratan a la gente. La otra es el pánico de que muchos de ellos tienen hijos, las mamás ya no regresaron a casa. Ayer fue el primer día de clases para los niños, y los niños regresaron a casa y ya no pueden ver a mamá o a papá”, dijo Jiménez.

“Entonces eso también está causando el pánico, qué va a pasar con los niños, cómo está la situación. Lo otro es el trauma que los niños también están pasando por el hecho de saber que su padre o su madre fueron detenidos de la nada, donde una mañana vieron a su mamá y para la tarde no se sabe dónde está”, añadió.

Según Jiménez, sus padres y madres, en algunos casos, han vivido en EE.UU. desde hace 15 o hasta 20 años.

“Son miembros de las comunidades alrededor de la fábrica. La realidad es que todas estas personas son gente trabajadora, no son criminales, y eso es lo más triste y doloroso, ver que están siendo detenidas las personas que aportan muchísimo a nuestras comunidades, especialmente las comunidades rurales”, subrayó el directivo de RMM.

La gobernadora Kathy Hochul señaló que entre los detenidos hay “padres de al menos una docena de niños que corrían el riesgo de regresar de la escuela a una casa vacía”.

