El nuevo centro de detención de inmigrantes “Deportation Depot” ya está operativo en Florida

“Deportation Depot”, el nuevo centro de detención de inmigrantes de Florida, ya alberga a detenidos, informaron este viernes funcionarios estatales.

El centro, ubicado en la Institución Correccional Baker del estado, alberga a 117 detenidos y tiene capacidad para recibir hasta 1.500 personas, según la oficina del gobernador Ron DeSantis. La prisión estatal, temporalmente cerrada, se encuentra a unos 72 kilómetros al oeste de Jacksonville, cerca del Bosque Nacional Osceola.

Este es el segundo centro de detención de inmigrantes que el estado inaugura desde la construcción de un controvertido centro en los Everglades conocido como “Alligator Alcatraz”. Varios otros estados han anunciado sitios similares con nombres como “Speedway Slammer” en Indiana.

La apertura del “Deportation Depot” se anunció en agosto, justo antes de que una jueza federal dictara una orden judicial preliminar sobre “Alligator Alcatraz” que clausuraría dicho centro.

Desde entonces, un tribunal federal de apelaciones ha suspendido la orden del tribunal inferior de forzar el cierre de “Alligator Alcatraz”. El estado ha dicho que continuará trasladando a los detenidos fuera de allí.

El estado ha anunciado que explorará la posibilidad de añadir un tercer centro de detención en la zona noroeste de Florida, al que DeSantis ha llamado “Panhandle Pokey”.

