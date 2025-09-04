Sheinbaum sobre el ataque de EE.UU. en el Caribe: “Eso nunca se ha considerado en el caso de nuestro territorio”

Por CNN en Español

Un día después de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló este jueves sobre el encuentro —que describió como “cordial”— y dijo que “nunca se ha planteado” que fuerzas estadounidenses puedan realizar algún ataque en territorio mexicano como el que esta semana efectuaron en el Caribe contra una supuesta embarcación con drogas que, según Washington, había salido de Venezuela.

Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum dijo que el resultado de la reunión con Rubio en la Ciudad de México “es bueno para el país”.

Rubio visitó México con el objetivo de mantener conversaciones sobre migración y seguridad. En ese contexto, ambos países consolidaron un acuerdo bilateral enfocado en la lucha contra el crimen organizado y la inmigración ilegal.

Sheinbaum insistió este jueves en que existe coordinación entre su gobierno y el de Estados Unidos y que cada acción conjunta se llevará a cabo con respeto a la soberanía nacional.

Ante la pregunta de una reportera sobre si en aguas mexicanas podría ocurrir un ataque como el que Estados Unidos realizó a una supuesta embarcación de narcotraficantes en el Caribe, Sheinbaum respondió: “No, no, ayer el canciller fue muy claro. Nosotros defendemos nuestra Constitución, los principios constitucionales de política exterior y además los tratados internacionales, y nunca se ha planteado eso en el caso de nuestro territorio”.

La reunión entre Rubio y Sheinbaum se produjo un día después de que tanto él como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijeran que fuerzas estadounidenses destruyeron una supuesta embarcación de la organización criminal Tren de Aragua en aguas del Caribe.

Estados Unidos dice que en esa operación murieron 11 personas y que se realizó como parte de su estrategia para combatir el flujo de drogas desde Sudamérica hacia su territorio. El gobierno de Venezuela ha buscado minimizar el hecho y dijo que el video sobre esta maniobra difundido por Estados Unidos fue elaborado con inteligencia artificial, algo que Washington niega.

