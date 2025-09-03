Jueza afirma que el Gobierno de Trump bloqueó de manera ilegal US$ 2.000 millones destinados a la Universidad de Harvard

Por Betsy Klein y Devan Cole, CNN

Un jueza federal otorgó este miércoles una victoria histórica a la Universidad de Harvard en su disputa contra el Gobierno de Trump, al fallar a favor de la institución de la Ivy League en su labor por recuperar más de US$ 2.000 millones en fondos federales para investigación que habían sido congelados por la Casa Blanca.

La decisión de la jueza federal Allison Burroughs rechaza el argumento del Gobierno, que sostenía que la medida buscaba combatir el antisemitismo en el campus universitario.

“Una revisión del expediente administrativo dificulta llegar a otra conclusión que no sea que los demandados usaron el antisemitismo como una cortina de humo para un ataque dirigido e ideológicamente motivado contra las principales universidades de este país”, escribió Burroughs, designada por el expresidente Barack Obama.

“Sus acciones han puesto en peligro décadas de investigación y el bienestar de todos los que podrían beneficiarse de esa investigación, además de reflejar un desprecio por los derechos protegidos por la Constitución y las leyes federales”, agregó Burroughs.

La decisión representa una gran victoria para Harvard, la única universidad señalada por el Gobierno de Trump que llevó el caso directamente a los tribunales contra la Casa Blanca. El Gobierno ha argumentado que está tomando medidas contra el antisemitismo en el campus, pero Harvard se ha convertido en el epicentro de una lucha más amplia por la libertad académica, el gasto federal y la supervisión universitaria.

La jueza anuló una “orden de congelamiento” que el Gobierno emitió en abril y que habría retenido más de US$ 2.000 millones en subvenciones plurianuales para la universidad, y prohibió al Gobierno retener fondos federales adicionales “a Harvard en represalia por el ejercicio de sus derechos de la Primera Enmienda, o por cualquier supuesto motivo de discriminación sin cumplir con los términos del Título VI”.

