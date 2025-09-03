Calendario de la NFL 2025/2026: playoffs, Super Bowl y más

Por Federico Leiva, CNN en Español

Después de casi siete largos meses de espera, los amantes del fútbol americano están listos para volver a sonreír (y sufrir). La temporada 2025/2026 comienza este jueves con un plato fuerte: los Eagles de Filadelfia, los actuales campeones, comienzan la defensa del título en casa ante los Cowboys de Dallas.

Durante la temporada regular que comienza este jueves 4 de septiembre, los 32 equipos jugarán 17 partidos cada uno durante 18 semanas, con un fin de semana de descanso en algún momento del año.

La configuración del fixture no trae novedades: los equipos siguen repartidos en dos conferencias (Americana y Nacional) de 16, subdivididas a su vez en cuatro divisiones de cuatro miembros cada una.

Seis de los duelos de cada equipo serán enfrentamientos de local y visitante con sus tres rivales de división. El resto fueron determinados por sorteo: habrá otros cuatro duelos ante otra división de la misma conferencia, cuatro ante una división de la otra conferencia, y tres duelos determinados en base a la posición obtenida en la división en la temporada pasada (un equipo que terminó primero enfrentará a otros que hayan terminado igual, y así con los segundos, terceros y cuartos).

La temporada regular finalizará el 4 de enero de 2026.

Siete equipos avanzarán a la ronda de playoffs de cada conferencia. Cuatro lugares serán para los líderes de cada división, mientras que los otros tres serán para los no líderes de división de mejor margen de partidos ganados/perdidos/empatados de cada conferencia.

La Americana y la Nacional jugarán playoffs por separado, con solo el mejor equipo descansando el primer fin de semana. Los otros seis se emparejarán en duelos a partido único en la ronda de comodines, a jugarse entre el 10 y el 12 de enero de 2026. El de mejor récord siempre jugará en casa.

Los ganadores jugarán luego la ronda divisional, entre el 17 y el 18 de enero. De allí saldrán los finalistas para los juegos de conferencia, a disputarse el 25 de enero. Los campeones de cada conferencia se verán las caras en el esperado Super Bowl LX el 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California.

En medio de una búsqueda constante por expandir fronteras, la temporada 2025/2026 tendrá un récord de juegos fuera de Estados Unidos, con dos mercados completamente nuevos: Irlanda y España.

El viernes 5 de septiembre, los Chargers de Los Ángeles enfrentarán a los Chiefs de Kansas City en el Arena Corinthians de Brasil, mientras que el 28 del mismo mes, los Steelers de Pittsburgh se medirán ante los Vikings de Minnesota en el Croke Park de Dublín.

Luego llegará la gira por Inglaterra: los mismos Vikings enfrentarán a los Browns de Cleveland en el Tottenham Hotspur Stadium el 5 de octubre, mismo escenario que una semana más tarde albergará el duelo entre los Jets de Nueva York y los Broncos de Denver. Además, los Jaguars de Jacksonville y los Rams de Los Ángeles se verán las caras en el mítico Wembley el 19 de octubre.

Luego llegará el encuentro que protagonizarán los Colts de Indianapolis contra los Falcons de Atlanta el 9 de noviembre en Berlín, una ciudad que recibe a la NFL por primera vez (Alemania ya tuvo partidos en Munich y Frankfurt).

Finalmente, el último partido fuera de Estados Unidos será en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Hasta allí irán los Dolphins de Miami y los Commanders de Washington

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.