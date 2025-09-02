Un juez dice que el Gobierno de Trump violó la ley federal al usar fuerzas militares en Los Ángeles

Por Devan Cole, CNN

Un juez federal dictaminó este martes que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, violaron la ley federal al utilizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para ayudar a llevar a cabo actividades en Los Ángeles y sus alrededores este verano.

El juez de distrito de EE.UU. Charles Breyer concluyó que el uso por parte de Trump de miles de miembros federales de la Guardia Nacional de California y de infantes de Marina estadounidenses para brindar protección a agentes federales durante una ofensiva agresiva antiinmigratorias en el área de Los Ángeles contravenía la Ley Posse Comitatus, una ley del siglo XIX que generalmente prohíbe el uso de tropas para fines de aplicación de la ley a nivel nacional.

“La evidencia presentada en el juicio estableció que los acusados usaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo estaba oculta por armaduras protectoras) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, participar en el control de multitudes y, de otras maneras, demostrar una presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores. En resumen, los acusados violaron la Ley Posse Comitatus”, escribió Breyer en una opinión de 52 páginas.

