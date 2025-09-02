“Observólogos” buscan darle a un caracol raro una oportunidad en el amor en Nueva Zelandia

Por Angus Watson, CNN

Desde un pequeño jardín en Nueva Zelandia, aparece un caracol solitario en busca de amor.

Ned es el yin del yang de otro molusco, pero encontrarle pareja se ha convertido en un esfuerzo a nivel nacional.

La razón es que la concha de Ned se enrolla hacia la izquierda, mientras que casi todas las demás lo hacen hacia la derecha. Se trata de una condición genética que ocurre en apenas uno de cada 40.000 Cornu aspersum —los caracoles de jardín comunes— y significa que los órganos reproductores de Ned no se alinean con los de la mayoría.

“Me quedé sin aliento por un momento”, cuenta Giselle Clarkson, autora, ilustradora y autodenominada “observóloga”, quien encontró a Ned mientras cavaba en su jardín en Wairarapa, al norte de la capital Wellington.

“Estaba arrancando una planta, y un caracol cayó en la tierra. Estaba a punto de recogerlo y ponerlo a un lado cuando me di cuenta de lo que había encontrado”, dijo Clarkson a CNN.

Fue un golpe de suerte para Ned, nombrado así en honor al vecino zurdo de Homero Simpson. Clarkson ya conocía esta rara asimetría en los caracoles gracias a su trabajo con la revista New Zealand Geographic.

Hoy, Clarkson mantiene a Ned en un acuario en su casa, protegiéndolo de aves hambrientas mientras espera pacientemente su primera cita. Para ayudarlo, en toda Nueva Zelandia se invita a jóvenes y adultos a practicar la “observología”, o “la ciencia de observar”, un concepto creado por Clarkson en un libro destinado a inspirar a futuros naturalistas.

“Esa es la clave de todo esto: lograr que la gente tenga un momento de conexión con la naturaleza, prestando atención y afinando sus habilidades de observación de una manera en la que normalmente no lo harían”, explica Clarkson.

“Cuanta más atención prestes a lo cotidiano, más probable será que notes lo inusual, las anomalías o lo raro.”

Las perspectivas románticas de Ned ahora dependen de que los neozelandeses se tomen un momento para conectar con el mundo natural que los rodea y se fijen en criaturas que suelen pasar desapercibidas. Clarkson confía en que el amor de la gente por la naturaleza le dará a Ned una oportunidad.

Después, todo dependerá de él.

“Creo que las probabilidades no son malas. Pero, ya sabes, podrían ser físicamente compatibles una vez que estén juntos, y aun así no haber chispa. Sus personalidades también tendrán que conectar.”

