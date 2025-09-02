“No esperaba que fuera tan difícil”: Por qué este aficionado del Manchester United se arrepiente de la apuesta viral que hizo

Por Don Riddell, CNN

Las actuaciones del Manchester United le harían arrancarse los pelos a cualquier seguidor del equipo.

Pero Frank Ilett, aficionado de los Diablos Rojos, no puede hacerlo; no puede arrancarse la cabellera, rapársela ni cortársela. De hecho, cuanto peor juega su equipo, más le crece. La impresionante cantidad de pelo en la coronilla se lo debe todo a los impactantes resultados del United en el campo.

Cuando CNN Sports habló recientemente con Ilett desde su casa en España, habían pasado 324 días desde que se rapó frente al espejo, embarcándose en una aventura incierta y espeluznante.

“En octubre, comencé el reto de no cortarme el pelo hasta que el Manchester United ganara cinco partidos seguidos”, explicó. “Pensé que sería solo un poco de diversión durante unos meses y, obviamente, ¡ha durado mucho más de lo esperado!”

Ver crecer el pelo es como ver secarse la pintura, pero si recorres el canal de TikTok de Ilett, “theunitedstrand”, verás cómo su apariencia ha cambiado drásticamente: de un corte impecable a un voluminoso bouffant, una trama enmarañada dentro de la cual ahora puede esconder cosas como una manzana o una vela encendida: “No intenten esto en casa”, advirtió, soplándola frente a la cámara en el día 225.

El United, que en su día fue el club más envidiado de Inglaterra, con 13 títulos de la Premier League, ha perdido su chispa en los últimos años.

Cuando Ilett comenzó su reto en otoño pasado, el equipo se encontraba en los últimos momentos del entrenador Erik ten Hag. Se le ocurrió la idea para brindar un poco de alivio.

“Solo quería hacer reír a los aficionados del Manchester United en un momento difícil”, dijo Ilett. No esperaba que fuera tan difícil.

“Estuve a punto de decir tres triunfos seguidos y, como yo era en aquel momento optimista, pensé: ‘Tres es demasiado fácil, ¿no?’. Así que pensé: tengo que hacerlo un poco más desafiante, si no, a la gente no le interesará”.

“Pensándolo ahora, quizá fui demasiado optimista”, sentencia.

Resulta que tres habría sido fácil. Victorias contra el Rangers y el Steaua de Bucarest en la Europa League, con un triunfo por Premier League ante el Fulham en el medio, lo habrían enviado a cortarse el pelo a finales de enero. En cambio, ahora se enfrenta a la realidad de que podría no volver a cortarse el pelo en mucho tiempo.

Su compromiso es simple: la secuencia de partidos puede ser en cualquier competición, solo tienen que ser competitivos.

“No conté los amistosos de pretemporada del verano, aunque no habrían marcado la diferencia”, explicó (el United solo ganó dos de sus siete amistosos).

“Ha sido un comienzo de temporada un poco complicado”, una subestimación que admitió después de que el United solo hubiera sumado un punto en sus dos primeros partidos.

La situación empeoró dos días después de hablar con CNN Sports, cuando el United fue derrotado en la Copa de la Liga por el Grimsby Town de la cuarta división, posiblemente el peor resultado en la legendaria historia del club.

Para enfatizar la triste situación, Ilett informó a sus seguidores sobre otro mal día de cabello desde una ducha abierta, con su cabello enmarañado cayéndole hasta los pómulos. “Sigo en cero”, dijo con seriedad mientras un hilillo de agua le resbalaba por la nariz.

El United no se clasificó para ninguna competición europea esta temporada y la debacle ante el Grimsby significa que el calendario ya está definido hasta la FA Cup en enero. Ilett ha estado revisando el calendario.

“He analizado un poco más a fondo el futuro, y creo que hay un grupo de partidos entre finales de noviembre y mediados de diciembre que parecen bastante ganables”, comentó Ilett con optimismo. Sin embargo, no lo dijo con mucha convicción, y el hecho de que no pudiera nombrar ninguno de los encuentros implica que quizá ya haya renunciado a un respiro rápido.

“Tendremos que ver si eso se arruina o si me ayudan de alguna manera”, dijo. “Hay bastantes equipos que uno esperaría que estuvieran en la mitad inferior de la tabla”.

La racha de partidos a la que se refiere es Everton, Crystal Palace, West Ham, Wolves, Bournemouth y Aston Villa, aunque olvidó mencionar que el propio United terminó en el puesto 15 la temporada pasada.

Aun así, Ilett sueña con el día en que los Diablos Rojos den la vuelta a la situación. Si consiguen cuatro victorias consecutivas, el quinto partido se sentirá como su propia “minifinal de la Champions League”. Cuando eso suceda, planea asistir al quinto partido en persona, pero admite que si se quedan tan cerca y luego lo arruinan, sería “absolutamente desgarrador”.

Ilett dice que lo más difícil de su desafío es el calor que ahora genera el montón de pelo sobre su cabeza. “Hace un calor abrasador”, lamentó. Pero mantiene su compromiso, prometiendo que no habrá un recorte hasta que el equipo consiga cinco victorias consecutivas.

Mientras tanto, es más probable que el entrenador del United, Ruben Amorim, se corte el pelo antes que Ilett, dada la situación actual que gestiona el técnico portugués. El propio Amorim incluso ha admitido que podría renunciar pronto, declarando tras la derrota ante Grimsby: “A veces quiero renunciar, a veces quiero estar aquí 20 años, a veces odio a mis jugadores, a veces los amo”.

Es difícil saber cuándo Frank Ilett finalmente se sentará en la silla de un barbero, pero cuando lo haga, el peluquero sin duda tendrá mucho trabajo.

Para entonces, también podría haber encanecido, si no por la vejez, simplemente por el estrés de tener que ver jugar al Manchester United.

