Las 5 cosas que debes saber este 2 de septiembre: inmigración, tensión en el Caribe, Ribera Occidental ocupada y más

Sheinbaum habla del “momento estelar” de México. EE.UU. anuncia cambios a los pagos de trámites migratorios. El operativo contra la inmigración ilegal en Chicago podría empezar esta semana. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que declarará al país “en armas” si enfrenta una agresión extranjera, en medio de tensiones con EE.UU. por su despliegue de buques en el Caribe. El mandatario denunció la presencia de un submarino nuclear y calificó a la amenaza como comparable a la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Además, aseguró que Venezuela tiene una estrategia defensiva preparada.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó este lunes en su primer informe oficial de Gobierno que el país atraviesa “un momento estelar” y destacó que es la nación en el mundo con menos aranceles impuestos por Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. “México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo”, dijo, en referencia a las tensiones comerciales con Washington.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció cambios en los métodos de pagos de solicitudes o peticiones para permitir pagos de débito directo. Tras la medida, ya no aceptará cheques o giros postales. El objetivo, según informó, es “reducir el tiempo y el personal requerido” para los trámites, así como “reducir los riesgos de fraude, pérdida de pagos y robos”.

El alcalde de la ciudad firmó un decreto para resistir el operativo federal planeado por el Gobierno de Trump que podría comenzar esta semana. JB Pritzker, gobernador de Illinois, dijo que enviar soldados de la Guardia Nacional a Chicago sería como una “invasión”.

Israel contempla la anexión de partes de la Ribera Occidental ocupada, según informaron tres funcionarios israelíes, justo cuando varias naciones occidentales avanzan hacia el reconocimiento del Estado palestino este mes. Más de 140 naciones ya lo reconocen y se espera que Francia, Australia, Canadá, Portugal y el Reino Unido lo hagan pronto.

¿Qué cantante famosa compartió el escenario con Shakira en México en los últimos días?

A. Natalia Lafourcade

B. Chavela Vargas

C. Belinda

D. Julieta Venegas

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

La “herida autoinfligida” al turismo de EE.UU. que está causando decepción y enojo en algunos estadounidenses

El turismo en EE.UU. sufre una fuerte caída, encabezada por los canadienses que evitan viajar tras las tensiones políticas y arancelarias. Ciudades como Seattle y Orlando reportan pérdidas millonarias y operadores locales hablan de un desplome inédito.

Bacteria “come carne”, en aumento: cómo el calentamiento de los océanos está poniendo en riesgo tu salud

El calentamiento de las aguas costeras está causando un aumento en la cantidad de casos de la mortal bacteria “come carne”. El Dr. Sanjay Gupta habló con una mujer de Mississippi que casi muere por la rara enfermedad que causa esa bacteria.

El luchador golpeado por el hijo del excampeón de UFC Rampage Jackson revela el alcance de sus lesiones tras recibir el alta

Una publicación en Facebook del luchador Stuart Smith y su esposa detalló la gravedad de las lesiones que sufrió tras una “agresión fuera de guion”.

300

Ecuador se prepara para recibir 300 deportados al año desde EE.UU. sin antecedentes judiciales.

“El Gobierno está interesado en recibir a todos los menores no acompañados que quieran retornar a Guatemala voluntariamente o por orden de un juez”

— Lo dijo Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, al explicar que su país puede recibir cada semana a unos 150 menores no acompañados que actualmente están bajo custodia de Estados Unidos.

Un hombre rescata a un niño que estaba caminando sobre las vías del monorraíl

Videos registraron momentos aterradores cuando un niño fue visto caminando sobre las vías del monorraíl en Hersheypark, Pensilvania.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Shakira deslumbró en la Ciudad de México con dos conciertos llenos de sorpresas en su tour “Las mujeres ya no lloran”. Cantó junto a Belinda el tema “Día de enero”.

