Exclusiva: Amy Coney Barrett defiende anulación del caso Roe vs. Wade y revela la dinámica de la Corte Suprema en nuevo libro

La jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, en sus nuevas memorias, defiende su voto que revocó medio siglo de derecho al aborto a nivel nacional, declarando que el caso Roe contra Wade usurpó la voluntad del pueblo estadounidense y “tuvo un precio”.

“El papel de la Corte es respetar las decisiones que la gente ha acordado, no decirles qué deben aceptar”, escribe Barrett en “Escuchando la Ley”, cuya publicación está prevista para el 9 de septiembre.

CNN tuvo acceso a las memorias de Barrett, en las que la jueza también aborda el sesgo religioso y detalla su proceso de toma de decisiones, revelando que su despacho celebró una vez con champán cuando otros jueces se adhirieron a una opinión suya “particularmente complicada”.

Barrett, la tercera persona designada por el presidente Donald Trump para el alto tribunal, se ha convertido en una jueza crucial en el organismo de nueve miembros, moldeando los argumentos orales y, a menudo, aportando un voto clave para la decisión de un caso.

Su nombramiento en 2020 para cubrir la vacante creada por el fallecimiento de la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg desencadenó el resultado de 5 votos a 4 en el caso Roe contra Wade.

Barrett, de 53 años, afirmó haber escrito el libro para ofrecer una visión accesible del funcionamiento del tribunal. De entrada, advierte que no revelará nada sobre las deliberaciones internas sobre casos específicos, ni usará los nombres de sus siete hijos ni de otros familiares, por respeto a su privacidad.

Tampoco menciona el caso que dio lugar a la celebración. Dado el calendario habitual de publicación de libros, es improbable que se refiriera a su importante opinión de hace apenas dos meses, en la que se puso del lado de la Administración Trump en su impugnación a los jueces de tribunales inferiores que bloquearon una política relacionada con la ciudadanía por nacimiento.

Según se informa, obtuvo un anticipo de US$ 2 millones por su libro, publicado en el sello conservador Sentinel de Penguin Random House. Barrett rechazó las solicitudes de entrevista de CNN.

Es probable que cualquier obra de Barrett sea solicitada por quienes intentan comprender una institución que podría determinar hasta qué punto Trump transforma Estados Unidos. Hasta ahora, la supermayoría conservadora —que el nombramiento de Barrett selló— ha ejercido escasos controles sobre su agresiva agenda.

Barrett solo menciona a Trump de pasada, y escribe desapasionadamente que la Corte siempre ha estado enredada con su tiempo.

“Si bien la intensidad de los desafíos que enfrenta la Corte fluctúa, los desafíos en sí mismos nunca desaparecerán”, escribe Barrett. “En todo momento, la labor de cada juez es hacer lo mejor que pueda conforme a la ley”.

Las páginas que revelan algunas de las reflexiones más intensas de Barrett se refieren al caso de 2022, Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer Jackson, en el que una mayoría de 5 a 4 revocó por completo el derecho constitucional al aborto.

Barrett, quien se unió a la opinión mayoritaria del juez Samuel Alito, deja claro en el libro que cree que la corte no tenía por qué declarar el aborto como un derecho constitucional en primer lugar. (Dos de los otros jueces de la mayoría escribieron declaraciones por separado, pero Barrett se negó en ese momento).

Retoma la línea de Alito de Dobbs, quien afirmó que Roe contra Wade equivalía a un “ejercicio de poder judicial puro”. Coincide con la opinión de Alito para la mayoría de que la habitual adhesión de la corte a los precedentes podría ser rechazada porque el fallo de Roe fue erróneo.

En su libro, Barrett argumenta que el derecho a interrumpir un embarazo nunca estuvo profundamente arraigado en la historia de Estados Unidos, como sí lo estuvieron otros derechos constitucionales implícitos: “La evidencia no demuestra que el pueblo estadounidense haya considerado tradicionalmente el derecho a obtener un aborto tan fundamental para la libertad que sea evidente en la Constitución. De hecho, la evidencia apunta en la dirección opuesta. El aborto no solo carecía de protección duradera en la legislación estadounidense, sino que estuvo prohibido durante mucho tiempo”.

Barrett respalda su afirmación de que la Corte Suprema se estaba “adelantando al pueblo estadounidense” en el fallo Roe de 1973, citando a la mujer a la que sucedió en el cargo: La jueza Ruth Bader Ginsburg, defensora del derecho al aborto, observó casi veinte años después de Roe que el caso podría haber “detenido un proceso político que avanzaba hacia la reforma”, “prolongado la división” y “retrasado una solución estable del problema”.

Los opositores al aborto han utilizado a menudo fragmentos de un discurso de Ginsburg de 1993 para respaldar su causa. Alito citó de forma similar a Ginsburg en el dictamen de Dobbs.

Pero Ginsburg, una de las más firmes defensoras de la igualdad de las mujeres y del derecho a la interrupción del embarazo en la corte, afirmó que el resultado de Roe era correcto, aun cuando realizó una evaluación matizada de la amplitud del alcance del tribunal y la base constitucional que eligió.

En su libro, Barrett rechaza la opinión de los tres disidentes liberales de Dobbs, quienes comenzaron su dictamen declarando —y citando a Ginsburg— que durante medio siglo el precedente de la corte sobre el derecho al aborto “protegió la libertad y la igualdad de las mujeres” y garantizó que “el gobierno no podía controlar el cuerpo de una mujer ni el curso de su vida…”.

Barrett escribe que el “complicado debate moral” sobre el aborto lo distingue de otros derechos tradicionalmente reconocidos como fundamentales que gozan de un amplio apoyo público, como “el derecho a casarse, tener relaciones sexuales, procrear y usar anticonceptivos”.

Tras la emisión del fallo Dobbs en junio de 2022, mientras Barrett se encontraba de vacaciones familiares, un cuñado llegó con una copia del fallo, afirmando que seguía el lema del juez de “leer la opinión”.

“Dobbs no era el tema principal de mis vacaciones”, escribe Barrett, refiriéndose a las tensiones judiciales en torno al caso, la investigación sobre un borrador filtrado, las amenazas a la seguridad y las protestas en su casa.

Aun así, dice, lo abrazó.

La Corte Suprema a menudo confunde a la gente con sus reglas no escritas y opiniones opacas. Y si bien la propia Barrett puede ser la jueza decisiva, también es enigmática, como se vio en un caso de agosto que permitió a la Administración Trump frenar casi US$ 800 millones en subvenciones de investigación a los Institutos Nacionales de Salud.

Barrett reconoce que una vez estuvo desde afuera, mirando dentro, y frustrada.

“Antes de unirme a la Corte, a veces me frustraba el lenguaje críptico de una opinión o su incapacidad para resolver puntos bastante obvios”, escribe en su libro. “Ahora comprendo mejor que pasar por alto los problemas suele ser deliberado”.

Afirma que si los jueces están de acuerdo con la sentencia final de un caso, pero dudan en algunas cuestiones posiblemente secundarias, hay buenas razones para limitar la opinión.

Sin embargo, todavía puede sentirse irritada: “A veces, eludir los temas es el precio de encontrar puntos en común, aunque es frustrante eliminar los puntos que me gustaría plantear”.

Se necesitan cinco jueces para una mayoría. Barrett escribe que, cuando le asignan la redacción del dictamen para el tribunal, se esfuerza por mantener la mayoría e incluso por conseguir votos adicionales.

Una vez que el borrador del dictamen de Barrett circula entre los demás jueces, sus asistentes legales están atentos a quién se unirá.

“Los mejores días son cuando los memorandos de ‘adhesión’ llegan rápidamente y sin solicitudes de cambios”, dice Barrett, y relata: “Una vez, cuando otros jueces se unieron rápidamente a un dictamen mío particularmente complejo, mi despacho lo celebró con una botella de champán. Con más frecuencia, se solicitan al menos algunas modificaciones, algunas simples y otras que requieren un trabajo considerable. Estas últimas solicitudes no son motivo de champán, porque después del esfuerzo de elaborar el dictamen, reelaborarlo es tedioso”.

También aborda el expediente de emergencia de la corte, el proceso mediante el cual los jueces gestionan apresuradamente las apelaciones preliminares, la más reciente de las cuales proviene de la administración Trump, que objetó numerosas sentencias de tribunales inferiores. Hasta la fecha, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo ha favorecido principalmente a la administración en esos casos.

“Mientras los litigantes sigan presentando solicitudes de emergencia, la Corte debe seguir resolviéndolas”, escribe Barrett, minimizando el control de la situación por parte de los jueces.

Sin embargo, admitió que “el sistema judicial funciona mejor” con la ventaja de una información completa, argumentos orales y deliberación.

Antes de su nombramiento en la Corte Suprema, Barrett fue profesora de derecho en la Universidad de Notre Dame y posteriormente jueza del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos.

Durante su audiencia de confirmación para ese puesto, en 2017, la senadora demócrata Dianne Feinstein se centró en los escritos de Barrett sobre su fe católica romana, afirmando en un momento dado: «La conclusión a la que se llega es que el dogma vive con fuerza en uno mismo. Y eso es preocupante cuando se trata de grandes temas por los que muchísimas personas han luchado durante años en este país».

Incluso sus correligionarios demócratas consideraron que Feinstein, ya fallecida, había planteado el tema de forma incómoda, y los partidarios de Barrett creyeron que se le estaba presentando una «prueba religiosa».

En su libro, Barrett escribe, sin nombrar a Feinstein: «Algunos sugieren que a las personas de fe les resulta especialmente difícil seguir la ley en lugar de sus principios morales. (Me enfrenté a esa crítica como católica, con mayor intensidad cuando el Comité Judicial del Senado realizó una audiencia para considerar mi nominación al Séptimo Circuito). No estoy segura de por qué». “Afortunadamente para la salud de nuestro país”, continúa Barrett en el libro, “las personas de fe no son las únicas estadounidenses con convicciones firmes sobre el bien y el mal. Los jueces no religiosos también tienen profundos compromisos morales, lo que significa que también enfrentan conflictos entre esos compromisos y las exigencias de la ley”.

En relación con esto, Barrett se refiere a su voto para restablecer la pena de muerte para Dzhokhar Tsarnaev, condenado por el atentado con bombas en la Maratón de Boston de 2013, a pesar de su resistencia personal a la pena capital.

“Para mí, los casos de pena de muerte ponen de manifiesto la colisión entre la ley y mis creencias personales… Jurar aplicar la ley fielmente significa decidir cada caso basándome en mi mejor juicio sobre lo que es la ley. Si decido un caso basándome en mi juicio sobre lo que debería ser la ley, estoy haciendo trampa”.

