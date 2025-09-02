Comisión de la Cámara de Representantes publica parte de los archivos de Epstein

Por Alison Main, Manu Raju, Annie Grayer y Sarah Ferris, CNN

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó este martes decenas de miles de archivos relacionados con Jeffrey Epstein que recibió del Departamento de Justicia, mientras la controversia sobre el caso se intensificaba con el regreso de los legisladores a Washington.

Aunque se hicieron públicos más de 30.000 páginas, la publicación de la comisión puede no representar la totalidad de los documentos relacionados con Epstein en posesión del Departamento de Justicia y los demócratas del Congreso han dicho que en su mayoría incluían información ya conocida. Aun así, los archivos —que incluyen registros de vuelos, presentaciones judiciales, imágenes de vigilancia en la cárcel, documentos redactados, declaraciones y memorandos— avivan la intriga en un caso que, en ocasiones, ha generado tensiones entre el presidente Donald Trump y su propio partido.

“Las 33.000 páginas de documentos sobre Epstein que James Comer ha decidido ‘publicar’ ya eran en su mayoría información pública. Al pueblo estadounidense: no se dejen engañar”, dijo el representante Robert Garcia, máximo dirigente demócrata de la Comisión de Supervisión de la Cámara, en un comunicado.

“Tras una revisión cuidadosa, los demócratas de Supervisión han encontrado que el 97 % de los documentos recibidos del Departamento de Justicia ya eran públicos. No hay ninguna mención de ninguna lista de clientes ni nada que mejore la transparencia o la justicia para las víctimas”.

El panel de la Cámara, dirigido por los republicanos, obtuvo los documentos como parte de una citación al Departamento de Justicia el mes pasado, y la comisión, en los días siguientes, procedió a redactar información sensible en ellos.

Mientras el panel preparaba la publicación de los archivos este martes, el representante republicano Thomas Massie impulsó su esfuerzo para obligar a la publicación completa de los archivos del caso, una votación que los líderes republicanos de la Cámara intentaron evitar.

La decisión de Massie de avanzar oficialmente con su proyecto de ley bipartidista para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos le dio nuevo impulso a un tema que ha causado dolores de cabeza al Gobierno de Trump y amenaza con poner en aprietos a los republicanos del Congreso sobre un tema políticamente polémico.

“La gente quiere que estos archivos se hagan públicos. Quiero decir, mira, no es el mayor problema del país. Son los impuestos, el empleo, la economía, esos siempre son los grandes temas. Pero realmente no puedes resolver nada de eso si este lugar es corrupto”, dijo Massie.

Solo unas horas después de regresar de su receso de verano, los legisladores republicanos enfrentaban una intensa presión de su base para decidir si apoyaban la resolución del republicano de Kentucky, o se arriesgaban a ser acusados de oponerse a la transparencia sobre el caso.

Massie presentó formalmente su resolución la tarde de este martes, dando inicio a una semana frenética en la que él y su copatrocinador demócrata, el representante Ro Khanna, intentarán obtener las 218 firmas necesarias para sortear a la dirección y forzar una votación en el pleno de la Cámara.

Massie expresó confianza en que él y Khanna podrían lograr que seis republicanos se sumen a los 212 demócratas de la Cámara en apoyo a su petición, a pesar de lo que él calificó como intentos de la Casa Blanca de detener el esfuerzo.

“Hay una gran campaña de presión desde la Casa Blanca ahora mismo, y también desde el presidente de la Cámara, pero creo que hay suficientes republicanos que están escuchando a sus electores y se preocupan por estas víctimas que conseguiremos las 218 firmas que necesitamos”, declaró.

“Nadie ha intentado que deje de hacerlo. He intercambiado mensajes con Mike Johnson hasta el día de ayer”, dijo más tarde Massie a los periodistas, negándose a revelar lo que Johnson le había dicho.

Y cualquier amenaza de Trump y sus aliados de montar unas primarias en su contra no lo preocupa, afirmó el congresista. “Ya molesté al avispero aquí. Y sabes, una vez que ya te metiste, hay que ir hasta el final, vamos a lograr que se publiquen estos archivos”, aseguró.

CNN ha contactado a la Casa Blanca para obtener comentarios.

Subrayando la creciente presión sobre los republicanos de la Cámara para actuar en el asunto Epstein, el liderazgo agregó el martes una votación simbólica al calendario de la Cámara que pediría a la Comisión de Supervisión que continúe su investigación sobre los archivos de Epstein.

Massie criticó la medida, que se produjo antes de que tuviera la oportunidad el martes de presentar su petición y comenzar a recolectar firmas, por no ser “lo suficientemente amplia”.

“Básicamente le está diciendo al presidente del Comisión de Supervisión, James Comer, que siga haciendo lo que está haciendo, y aprecio lo que James Comer está haciendo, pero esta votación es innecesaria y busca dar cobertura política a aquellos republicanos que tal vez no estén patrocinando o firmando el esfuerzo que Ro Khanna y yo presentamos”, dijo sobre la resolución de Johnson.

El presidente de la Cámara desestimó las críticas de Massie, diciendo a los periodistas esa tarde que “no le daría mucha importancia a lo que dice Thomas Massie”.

“Los republicanos de la Cámara han sido muy consistentes en cuanto a la máxima divulgación, máxima transparencia para los archivos de Epstein, pero tenemos que hacerlo de una manera que proteja a las víctimas inocentes de estos crímenes horribles”, dijo, y luego agregó: “Lo que la gente quiera hacer con esto con fines políticos, para mí, es realmente vergonzoso”.

En respuesta, Massie se refirió a una conferencia de prensa que él y Khanna ofrecerán el miércoles junto con varias víctimas de Epstein, quienes, según él, están pidiendo que se hagan públicos los archivos.

“No puede decir que está protegiendo a las víctimas y que yo no lo estoy haciendo”, afirmó.

Johnson y miembros de la Comisión de Supervisión se reunieron el martes a puerta cerrada durante más de dos horas con seis víctimas, en lo que muchos legisladores describieron como una reunión emotiva e informativa.

La representante republicana Nancy Mace salió de la reunión entre lágrimas, mientras que Johnson dijo a los periodistas que los testimonios fueron “desgarradores e indignantes” y que “hubo lágrimas en la sala. Hubo indignación”.

El presidente de la Cámara, que ha intentado mantener el equilibrio en este tema, prometió “transparencia” al divulgar información al público y afirmó que Trump comparte la misma perspectiva.

“Esa es su mentalidad. Y quiere que el pueblo estadounidense tenga información para que pueda sacar sus propias conclusiones”. Johnson dijo que había hablado con Trump “sobre este mismo tema”, y que el presidente “insiste en que protejamos a las víctimas inocentes, y de eso se trata esto”.

Sin embargo, la representante demócrata Melanie Stansbury criticó a Johnson por no querer ampliar la investigación sobre Epstein más allá del Comisión de Supervisión.

“Es significativo que, estando en la sala con seis víctimas de violencia sexual por parte de Jeffrey Epstein, los demócratas sugirieron que esto se investigue con toda la fuerza de cada comité aquí en el Congreso. Y el presidente de la Cámara terminó diciendo que no creía que eso fuera necesario. Que prefería mantenerlo solo en el Comisión de Supervisión”, dijo Stansbury.

Los miembros presentes transmitieron que las víctimas quieren que se publique más información, asegurando al mismo tiempo que se protejan ciertos detalles privados.

Pero incluso algunos republicanos que salieron de la sala señalaron que estarían dispuestos a sumarse al esfuerzo de Massie para forzar una votación en el pleno de la Cámara sobre la publicación de los archivos.

“Después de leer toda la resolución, es muy buena. Está bien redactada. Protege a las víctimas y brinda la transparencia que el país merece y, lo más importante, que los sobrevivientes merecen. Sí, firmaré con orgullo la petición”, dijo la representante republicana Marjorie Taylor Greene, de Georgia.

Por su parte, la representante de Florida Anna Paulina Luna dijo a los periodistas que cree que todos los archivos serán publicados y que no será necesaria una votación, pero que, si llega el caso, estaría “encantada” de firmar.

Hubo acuerdo bipartidista en la sala para citar a más personas en función de los nombres que surgieron en la conversación con las víctimas, dijo a los periodistas el representante demócrata David Min, de California.

“Estamos descubriendo muchas cosas a las que el Gobierno tiene acceso y que no se nos han puesto a disposición”, afirmó.

“Queremos saber lo que no sabemos y dónde podemos conseguirlo. Salí de ahí sintiendo que esa primera parte de documentos que recibimos fue completamente inútil y que están reteniendo mucha información en este momento”.

