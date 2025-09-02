China prepara su demostración de fuerza e influencia global: qué países de América Latina dirán “presente”

Por CNN en Español

El mayor desfile militar de la historia de China copará las calles de Beijing para conmemorar el 80° aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial pero también proporcionará al presidente de China, Xi Jinping, un escenario para proyectar la fuerza y la influencia de su país, en un desafío velado a la “hegemonía” de Estados Unidos.

De acuerdo con Beijing, 26 mandatarios de otras naciones acompañarán a Xi en un día central para la política global de China, enmarcado por el despliegue de cazas de última generación, misiles balísticos avanzados y nuevos tanques armados con sistemas antidrones en la plaza Tiananmen.

Entre Vladimir Putin, Kim Jong-un y otros líderes mundiales, habrá solo un presidente latinoamericano: de gira por Asia, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, ya se encuentra en Beijing para participar del acto en el que, con su discurso, Xi enunciará su política global. Por su parte, Venezuela envía una delegación de menor rango, con una comitiva encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Parte de esa política de proyección global china ya fue anticipada por Xi al presentar el lunes una nueva Iniciativa de Gobernanza Global que confronta con el “orden establecido bajo la hegemonía de Estados Unidos” y que ya recibió el apoyo de algunas naciones latinoamericanas.

“Las reglas de unos pocos países no deben imponerse a otros”, declaró Xi ante más de 20 líderes mundiales reunidos en una cumbre de dos días de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), orquestada para destacar el liderazgo global de China. El evento también proyectó la estrecha alianza entre Beijing y Moscú, vecinos que buscan reequilibrar el poder global a su favor, a expensas de Washington y sus aliados.

“Debemos seguir derribando muros, no erigiéndolos; buscar la integración, no la disociación”, añadió. Aunque el anfitrión no buscó proyectar únicamente “soft power” o poder blanco.

El Gobierno de Cuba salió rápidamente a dar su apoyo al proyecto chino. Díaz-Canel dijo en redes sociales que la iniciativa “contribuirá a la reforma del sistema de gobernanza global, a fin de asegurar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido”.

A su vez, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agregó: “Resaltamos el mérito de este empeño que promueve la democratización de las relaciones internacionales y constituye la aspiración común del Sur Global”.

Cuba, que culpa al embargo de Estados Unidos por las dificultades que atraviesa la isla, tiene a China como uno de sus principales socios comerciales y es el principal destino de sus exportaciones, según datos de 2023 del Observatorio de Complejidad Económica del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

En tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, contó en conferencia de prensa: “”El presidente Xi Jinping ha anunciado hoy una iniciativa llamada ‘Iniciativa para la gobernanza global’. Nos han mandado el documento oficial de adhesión y voy a firmar”.

El líder chavista destacó que “decenas de países” se suman al proyecto de Xi y lo ensalzó como una iniciativa “para la paz, el desarrollo, el futuro compartido y la armonía mundial”.

El Gobierno de Nicaragua también informó su adhesión a la Iniciativa de Gobernanza Global y destacó que “está basada en la igualdad soberana de los Estados, el estado de Derecho Internacional”, el fortalecimiento de la cooperación y la defensa de los intereses comunes de todos los países.

Nicaragua se adhiere “con la seguridad de que continuaremos forjando caminos en beneficio de nuestros pueblos y en defensa de nuestra independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad y paz para todos los pueblos del mundo”, indica el comunicado firmado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, difundido por medios locales.

La Habana, Caracas y Managua, aliados regionales, están desde hace años enfrentados con EE.UU. y ven con buenos ojos un modelo alternativo de orden global.

En su discurso, Xi no mencionó directamente a Washington, pero prometió oponerse a la hegemonía, la “mentalidad de la Guerra Fría” y las “prácticas intimidatorias”, expresiones que suele emplear China para criticar a Estados Unidos.

La Organización de Cooperación de Shanghái, que se presenta como un foro de cooperación política, económica y seguridad, no tiene de cláusulas de defensa mutua como tiene la OTAN. Cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, con lo que cubre cerca de un 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.