Así fue como las teorías conspirativas sobre la salud de Trump se descontrolaron en redes sociales

Análisis de Brian Stelter, CNN

El éxito político del presidente de EE.UU. Donald Trump se debió en parte a su omnipresencia en todas las pantallas. Por eso, su reciente ausencia de la vista pública generó todo tipo de especulaciones, impulsadas por algoritmos de redes sociales que promovieron teorías conspirativas y disparates a grandes audiencias.

“TRUMP MUERTO” se convirtió en tendencia durante el largo fin de semana del Día del Trabajo, impulsado quizás por el deseo de algunos liberales y el aburrimiento de influencers en línea. Al ver la oportunidad de aprovechar la tendencia, creadores de contenido sin información real sobre la salud de Trump comenzaron a publicar especulaciones sobre una posible lesión o cirugía.

La tormenta viral quedó perfectamente resumida en las publicaciones de una autoproclamada vidente con más de 125.000 seguidores en TikTok. “Trump en realidad va a morir el 28 de agosto”, predijo en un video la semana pasada, antes de promocionar un producto de belleza.

Las fotos mostraban a Trump saliendo de la Casa Blanca para visitar uno de sus campos de golf el 30 de agosto, pero eso no disuadió a la psíquica. Entre otras promociones de productos, insistió en que tenía razón y cuestionó la validez de las fotos.

No fue la única. Al escribir el nombre de Trump en TikTok arrojaba búsquedas relacionadas como “¿Está muerto Trump o no?” y “síntomas de salud de Trump”. Algunos creadores de videos parecían preguntar sinceramente por el bienestar del presidente, mientras que otros parecían actuar de forma maliciosa, sembrando confusión por razones políticas o financieras.

Como ocurre con muchas teorías conspirativas, esta comenzó con algunas migajas de verdad, como moretones visibles en la mano de Trump. “Cada vez surgen más preguntas sobre la salud de Donald Trump”, dijo el creador de contenido demócrata Harry Sisson en un video la semana pasada, haciendo zoom en las manos de Trump desde diferentes ángulos.

Luego, como informó Betsy Klein de CNN, “la agenda pública de Trump se volvió inusualmente opaca” el miércoles, jueves y viernes pasados.

Algunos opositores de Trump se convirtieron en investigadores, publicando fotos poco favorecedoras del presidente y destacando sus recientes comentarios sobre querer “llegar al Cielo si es posible”, mientras promovían la teoría de que estaba enfermo. Lo que siguió fue un efecto bola de nieve: pequeños detalles sueltos se integraron en una gran teoría de encubrimiento por parte de la Casa Blanca.

Ese fervor consumió X, TikTok y otras redes sociales durante el fin de semana. Pero la energía en línea fue especialmente intensa en Bluesky. Muchos usuarios anti-Trump, repelidos por la compra de Twitter (ahora X) por Elon Musk, migraron a Bluesky como alternativa, y el algoritmo del sitio destacó publicaciones de usuarios que fantaseaban con la muerte de Trump.

El rumor de “¿está muerto Trump?” se sintió abrumador el viernes por la noche, con personas compartiendo bromas y memes de gente bailando sobre una tumba que no existía.

David Doyen, editor ejecutivo de The American Prospect, se refirió a los planes de Trump de construir un salón de baile en la Casa Blanca y dijo: “El salón de baile… ¡es un mausoleo!”

Una popular influencer liberal conocida como JoJo From Jerz observó la avalancha de publicaciones y escribió: “Vive tu vida de tal manera que la mitad de internet no empiece a planear fiestas cuando piensen que estás muerto”.

Los incentivos eran claros: los memes y las bromas a costa de Trump se recompensaban con clics, compartidos y respuestas, de forma muy similar a como se incentiva a las figuras mediáticas de MAGA para que celebren cada movimiento que hace Trump.

El sábado, cuando Trump fue visto por periodistas y fotógrafos, los políticos demócratas comenzaron a especular sobre su salud, sabiendo que eso atraería la atención.

Cuando Trump insultó al gobernador de Illinois, JB Pritzker, en una publicación en Truth Social, Pritzker respondió en redes sociales: “¿Por qué no envías primero a todos una prueba de que estás vivo?”.

Los conservadores en X criticaron a Pritzker por hacerlo, citando los intentos de magnicidio contra Trump en 2024.

Durante el fin de semana, mientras los detectives online escudriñaban las fotos de Trump en busca de pruebas de debilidad, el politólogo Ian Bremmer señaló que el escrutinio obsesivo de la salud de un líder es un sello distintivo de los países autoritarios.

“Muchas veces”, escribió en X, “Internet se ha vuelto loco con los rumores sobre la muerte de Putin y de Xi”.

Que ahora esté sucediendo con Trump “dice mucho más sobre el estado de desconfianza en la información y las instituciones en Estados Unidos que sobre la salud del presidente”, escribió Bremmer.

El expresidente Joe Biden también se enfrentó a un considerable escrutinio por parte de los medios de comunicación sobre su salud. Pero era mucho menos accesible a los medios y hacía menos apariciones públicas que Trump.

Eso puede haber alimentado las historias de muchos medios de comunicación que reconocían el revuelo en internet y ofrecían datos sobre los planes de fin de semana de Trump.

Pero quizás esas historias eran mucho menos interesantes —y para los detractores de Trump, menos satisfactorias— que la desinformación desenfrenada en plataformas como X.

Los usuarios que deseaban la muerte de Trump y otros que denunciaban a esos usuarios como necrófilos llenaron las páginas de “tendencias” de X, creando una enorme cantidad de contenido monetizable para las plataformas de redes sociales, pero muy pocos beneficios tangibles para el público.

