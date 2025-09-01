Las 5 cosas que debes saber este 1 de septiembre: Xi y Putin en China, terremoto en Afganistán, elecciones en Guyana

Por CNN en Español

Un fuerte terremoto en Afganistán deja cientos de muertos. Xi Jinping y Vladimir Putin, hombro a hombro en China. ¿Por qué son cruciales las elecciones de Guyana para EE.UU. y la región? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Una jueza federal bloqueó temporalmente el domingo la repatriación de menores guatemaltecos no acompañados bajo custodia en Estados Unidos, cuando el Gobierno ya había puesto en marcha el proceso: algunos incluso se encontraban en los aviones para partir.

Cientos de personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas cuando un terremoto de magnitud 6 ​​golpeó el domingo la región montañosa del este de Afganistán, dijeron las autoridades, mientras los rescatistas se apresuraban a llegar a las comunidades remotas y más afectadas.

Xi Jinping presentó este lunes a China como una fuerza impulsora de la estabilidad económica mundial y prometió cientos de millones de dólares para apoyar a sus socios, en un momento en que el presidente Donald Trump libra una guerra arancelaria global, y mientras mostraba sus estrechos lazos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Las elecciones de este lunes en este pequeño país atraen una atención propia de una nación más grande y activa en la geopolítica regional esencialmente por tres razones: petróleo, amenaza de guerra y China.

Además de la escalada militar planeada para tomar control de la Ciudad de Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está considerando medidas que van desde la anexión total de la Ribera Occidental hasta la anexión parcial de asentamientos seleccionados y la sanción del Gobierno Autónomo Palestino, según dos funcionarios israelíes. Pese a la presión para lograr un acuerdo que permita la liberación de rehenes, este no está entre las prioridades de Netanyahu.

Seattle Sounders, campeón de la Leagues Cup

El Inter Miami, con Lionel Messi en el campo, salió goleado 3-0 por el Seattle Sounders, que alzó el título por primera vez.

Cómo Pedro Pascal se convirtió en el actor más cotizado de Hollywood en 2025

Al actor chileno de 50 años lo cortejan tanto las grandes franquicias de Hollywood como los directores de culto y todo indica que 2026 seguirá al mismo ritmo.

Se forma la tormenta la tropical Kiko frente a costas del Pacífico mexicano

Kiko, el undécimo ciclón de la temporada del Pacífico, se formó frente a las costas de Baja California Sur, en el noroeste de México. Se podría convertir en huracán en 48 horas, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

139 días

Fue la duración de una travesía récord hecha a remo por tres hermanos escoceses que fueron de Perú hasta Australia por el océano Pacífico.

“Nos olvidamos de jugar”

Lo dijo Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, que se mostró visiblemente frustrado tras la nueva derrota de su equipo en la Premier League.

Así fue el momento en el que se descubrieron los restos del Titanic

Hace 40 años, un buque de investigación descubrió los restos del Titanic. El científico jefe de la tripulación, Bob Ballard, revive ese momento histórico y detalla la misión secreta de la Marina que lo hizo posible.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Sergio Ramos, el defensor que pasó 16 años en el Real Madrid, lanzó una canción llamada “Cibeles” que lleva un sonido entre el flamenco y el urbano. Esto es lo que dice.

