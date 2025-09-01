Avión que transportaba a Ursula von der Leyen de la Unión Europea fue blanco de una presunta interferencia rusa de su GPS

Por Ivana Kottasová, CNN

Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia en su sistema de navegación GPS al intentar aterrizar en Bulgaria el domingo, según informó un portavoz de la comisión a CNN.

El avión aterrizó sin problemas, añadió el portavoz. Una fuente familiarizada con la situación indicó a CNN que los pilotos aterrizaron utilizando mapas impresos.

La comisión recibió “información de las autoridades búlgaras que sospechan que esta flagrante interferencia fue llevada a cabo por Rusia”, declaró el portavoz.

“Esto reforzará aún más nuestro firme compromiso de reforzar nuestras capacidades de defensa y apoyo a Ucrania”, añadió el portavoz.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.