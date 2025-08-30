México responde a Ted Cruz y dice que las tareas de seguridad corresponden “exclusivamente” a su Gobierno

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La Cancillería de México dijo el viernes que las tareas de seguridad en el país corresponden “exclusivamente” a su Gobierno, luego de que el senador estadounidense Ted Cruz, del Partido Republicano, llamó a las autoridades mexicanas a que acepten la “oferta” de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico.

La Cancillería respondió a las declaraciones de Cruz en un comunicado emitido por la noche, en el que señaló que “existe una buena cooperación en materia de seguridad con el Gobierno de los Estados Unidos, con base en nuestras leyes y los tratados internacionales adoptados por ambos países, siempre con respeto a la soberanía de nuestro país, que es irrenunciable”.

Agregó que en las conversaciones que México mantiene con Estados Unidos sobre un posible programa de trabajo en seguridad se parte de principios como “responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y territorio, y cooperación sin subordinación”, y dijo que estos planteamientos fueron expuestos a Cruz por el canciller Juan Ramón de la Fuente durante la reunión que ambos sostuvieron el viernes por la mañana.

Durante una rueda de prensa en la Ciudad de México —a la que llegó después de visitar Panamá y El Salvador esta semana—, Cruz pidió a México que se sumara a los ofrecimientos de Estados Unidos para combatir a los narcotraficantes.

“Mi mensaje al Gobierno de México es: acepten nuestra oferta como amigos. Justo como Colombia hizo con el Plan Colombia, acepten nuestra oferta. Trabajaremos con ustedes mano a mano. Acaben con los cárteles y eso hará que la gente de Estados Unidos esté más segura y hará que la gente de México esté más segura”, dijo.

El senador por Texas también señaló que México podría adoptar medidas similares a las que desplegó El Salvador para enfrentar a la delincuencia, de acuerdo con un reporte de la agencia AP.

Las declaraciones de Cruz y la respuesta de la Cancillería mexicana se producen unos días antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaje a México para reunirse con altos funcionarios y discutir temas como el combate a los narcotraficantes, al tráfico de fentanilo y a la migración indocumentada, según un comunicado del Departamento de Estado emitido el jueves. Del 2 al 4 de septiembre, Rubio visitará México y Ecuador.

