Los hutíes de Yemen afirman que el primer ministro del Gobierno controlado por los rebeldes murió en un ataque aéreo israelí

Los hutíes de Yemen afirmaron que el primer ministro, Ahmed al-Rahawi, y varios otros altos funcionarios murieron en un ataque aéreo israelí el jueves.

“El enemigo israelí atacó al primer ministro y a varios ministros durante un taller rutinario organizado por el Gobierno para evaluar su actividad y desempeño durante el último año”, declaró la presidencia en un comunicado emitido por la televisión controlada por los hutíes.

No hubo comentarios hasta el momento por parte de Israel, pero las autoridades afirmaron el jueves que el ejército había atacado a los líderes hutíes días después de que el grupo disparara un misil que contenía un nuevo tipo de submuniciones de racimo.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

