Israel planea detener lanzamientos aéreos de ayuda y reducir ingreso de camiones antes de tomar Ciudad de Gaza, según fuente

Israel se estaría preparando para detener los lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria sobre la ciudad de Gaza y reducir la entrada de camiones con suministros en la parte norte de Gaza, según informó este sábado a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

Se espera que la medida se lleve a cabo en los próximos días como parte del plan de Israel de evacuar a los palestinos hacia el sur antes de la operación militar para tomar y ocupar la Ciudad de Gaza, añadió la fuente.

Los residentes de la Ciudad de Gaza dijeron a CNN que drones israelíes habían estado lanzando folletos sobre varias zonas de la ciudad y sus alrededores que se decían: “A todos los habitantes de la Ciudad de Gaza y la zona de Jabalya, como se les advirtió anteriormente, las fuerzas de Israel están ampliando sus operaciones hacia el oeste. Por su seguridad, evacúen inmediatamente hacia el sur de Wadi Gaza”.

Este viernes, las fuerzas de Israel declararon la Ciudad de Gaza “zona de combate peligrosa” y afirmaron que ya no habrá “pausas tácticas” en la actividad militar allí. Las pausas, de 10 horas diarias, comenzaron hace un mes en medio del empeoramiento de la crisis humanitaria y la hambruna en el enclave.

En virtud de un plan adoptado por primera vez por el gabinete de seguridad de Israel a principios de agosto, se ordenó a las fuerzas que iniciaran el desplazamiento gradual de aproximadamente un millón de palestinos en la Ciudad de Gaza y sus alrededores, como parte del objetivo de tomar el control de la zona.

Aunque los grupos de ayuda humanitaria han rechazado repetidamente la práctica de los lanzamientos de ayuda por considerarla ineficaz y peligrosa, una nueva disminución del número de camiones de ayuda que llegan al norte podría ser devastadora para la población palestina de la zona.

La semana pasada, un informe de una iniciativa respaldada por las Naciones Unidas reveló que se ha confirmado que la gobernación de Gaza, que incluye la Ciudad de Gaza, padece un episodio de hambruna.

Según una declaración de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés), a fecha de 26 de agosto se preparaban diariamente unas 450.000 comidas en docenas de cocinas comunitarias del norte, centro y sur de Gaza. Sin embargo, la OCHA añadió que esta cifra es muy inferior al millón de comidas diarias que se distribuían en abril tras el colapso del alto el fuego.

Según la ONU, más de 1.800 palestinos han muerto mientras intentaban obtener ayuda desde finales de mayo, cuando comenzó a funcionar la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Israel y Estados Unidos.

La ONU afirmó que más de la mitad de los fallecidos se encontraban cerca de las instalaciones de la GHF, mientras que otros murieron en las rutas de los camiones de suministros que entraban en Gaza.

