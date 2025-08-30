China despliega la alfombra roja para Putin y Modi mientras Trump altera las relaciones globales

Por Simone McCarthy, CNN

Autócratas, populistas, amigos y enemigos, un hombre fuerte que libra una guerra en Europa y el primer ministro de la mayor democracia del mundo serán recibidos por el presidente de China, Xi Jinping, este fin de semana en una cumbre diseñada para mostrar al país como un líder global capaz de proporcionar un contrapeso a las instituciones occidentales.

Jefes de Estado y delegaciones de toda Asia y Medio Oriente se reunirán a partir de este domingo en la ciudad portuaria china de Tianjin para la cumbre de dos días de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), una agrupación de seguridad regional que ha surgido como una piedra angular del impulso de Xi y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para reequilibrar el poder global a su favor.

Los funcionarios chinos han calificado la cumbre como la más grande de la OCS hasta el momento, y la diplomacia y el boato han preparado el escenario para que Xi promocione a su país como un líder alternativo estable y poderoso en un momento en el que la superpotencia gobernante Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump está sacudiendo sus alianzas y librando una guerra comercial global.

La reunión también tiene lugar días antes de un importante desfile militar en Beijing que ofrecerá un mensaje diferente: el del rápido desarrollo del poder militar de China, y atraerá a autócratas como Kim Jong Un, de Corea del Norte, y Min Aung Hlaing, de Myanmar, junto a Putin y los líderes europeos amigos de Rusia, Aleksandar Vucic, de Serbia, y Robert Fico, de Eslovaquia.

La cumbre también le otorga a Putin, el presidente de Rusia, cierta atención internacional, apenas dos semanas después de su cumbre en Alaska con Trump, mientras sigue ignorando la presión internacional para que ponga fin a su ofensiva en Ucrania. A principios de esta semana, las fuerzas rusas llevaron a cabo el segundo mayor ataque aéreo desde su invasión a gran escala de su país vecino.

Antes de su llegada, Putin elogió la alianza chino-rusa como una “fuerza estabilizadora” para el mundo.

En una entrevista escrita para la agencia estatal de noticias china Xinhua, afirmó que estaban “unidos en nuestra visión de construir un orden mundial justo y multipolar”, en alusión a los esfuerzos de ambos países por revisar lo que consideran un orden mundial liderado por Estados Unidos que les perjudica injustamente.

Los miembros de la OCS –entre los que se incluyen China, Rusia, India, Irán, Pakistán, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán– presiden vastas franjas de reservas energéticas mundiales y gobiernan a alrededor del 40 % de la población mundial.

Los invitados a la cumbre mantienen rivalidades nacionales y grandes diferencias en sus sistemas políticos. Si bien esto ha generado críticas contra el grupo por ser demasiado dispar para ser eficaz, también podría servir para subrayar el mensaje de Xi.

“Beijing quiere demostrar que China es el convocante indispensable en Eurasia, capaz de sentar a los rivales en la misma mesa y traducir la competencia entre grandes potencias en una interdependencia gestionada”, dijo Rabia Akhtar, directora del Centro de Investigación de Seguridad, Estrategia y Política de la Universidad de Lahore en Pakistán.

“La óptica es clara: China no es solo un participante en la creación del orden regional: es un arquitecto y anfitrión principal”.

La asistencia de Modi a la reunión también refuerza la lista de invitados de Xi. El primer ministro de India no asistió a la cumbre del año pasado en Kazajistán. Ahora llega a Tianjin en un contexto de deterioro de las relaciones con Washington, y mientras Beijing y Nueva Delhi han tomado medidas para aliviar sus propias fricciones, un realineamiento incipiente podría poner en peligro los esfuerzos de Estados Unidos por promover a India como contrapeso frente al auge de China.

También se esperan delegaciones de los 16 países socios oficiales y observadores de la OCS, entre los que se incluyen Camboya, Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar y Kuwait, así como Turquía, miembro de la OTAN, entre otros, dijeron funcionarios chinos antes de la reunión.

Beijing también invitó a varios líderes del Sudeste Asiático. Se espera la asistencia del secretario general de la ONU, António Guterres.

Por toda la ciudad de Tianjin, pancartas en inglés, ruso y chino anunciando la reunión se extienden por las carreteras. Las autoridades restringieron drásticamente el tráfico en el centro de la ciudad mientras los líderes chinos se preparaban para recibir a sus invitados con la ceremonia y la pompa típicas de la diplomacia del país al más alto nivel.

La ubicación tiene un simbolismo especial para China, ya que es un puerto que fue forzado a abrir por potencias coloniales en el siglo XIX, con concesiones de tierras para europeos y el Japón imperial, y una ciudad clave ocupada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Está previsto que algunos invitados, entre ellos Putin, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se queden para el desfile militar en Beijing, donde el Partido Comunista gobernante exhibirá su poderío militar y resaltará su papel en la lucha contra el Japón imperial como parte de las Fuerzas Aliadas en la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo conmemora los 80 años del final de esa guerra.

Desde su formación en 2001 como un grupo centrado en la cooperación en materia de seguridad regional entre China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, la Organización de Cooperación de Shanghái ha ampliado su tamaño y alcance.

Los miembros de la OCS realizan ejercicios antiterroristas conjuntos, comparten información sobre la lucha contra “el terrorismo, el separatismo y el extremismo”, y trabajan para ampliar la coordinación en áreas como la educación, el comercio y la energía. También están unidos en su llamado a un orden internacional “justo”, o uno que no esté liderado por una sola superpotencia y sus aliados.

La inclusión de Irán en el grupo en 2023 y la de Belarús un año después se han interpretado ampliamente como un esfuerzo de Beijing y Moscú para que el organismo sea más explícitamente antioccidental. También es una faceta del estrechamiento de lazos entre Moscú, Beijing y Teherán que ha generado alarma en Washington.

Ahora, las crecientes fricciones e incertidumbres entre algunos países y Estados Unidos bajo el gobierno de Trump se cernirán sobre la reunión, una realidad que seguramente será mencionada de manera destacada, aunque indirecta, en los comentarios de Xi a sus invitados en los próximos días.

Los observadores estarán atentos a si esta cumbre generará impulso hacia una mayor integración económica entre los países miembros, especialmente en lo que se refiere al comercio regional o la financiación del desarrollo, pero las expectativas en cuanto a avances prácticos son bajas.

“Sin abordar profundamente cuál debería ser la misión de la Organización de Cooperación de Shanghái y cómo puede resolver las fuentes internas de conflicto, tanto entre los miembros como entre los miembros con países externos, la OCS es solo una muestra”, dijo Shen Dingli, analista de asuntos exteriores con sede en Shanghái.

Si bien el grupo llama regularmente a “evitar enfoques de bloque, ideológicos o de confrontación” para abordar las amenazas a la seguridad, sus cumbres aún no han producido una declaración conjunta que mencione la guerra en Ucrania.

La OCS –y sus miembros principales, China y Rusia– también parecieron tener un papel pequeño en la desescalada de un conflicto de cuatro días entre sus miembros India y Pakistán a principios de este año.

Sin embargo, el grupo “condenó enérgicamente” los ataques militares llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán en junio pasado.

