Cardi B muestra su autenticidad sin filtros en la corte y está atrayendo a una multitud

Por Lisa Respers France, CNN

“Diez estilos diferentes y todos mis estilos matan”, rapea Cardi B en su canción “Money.”

Al cambiar de pelucas y mostrar franqueza, la artista ganadora del Grammy parece haber hecho precisamente eso durante su testimonio esta semana en un juicio civil en el condado de Los Ángeles.

El caso se origina en un incidente de 2018 que involucra a la demandante Emani Ellis, una exguardia de seguridad de un edificio que demandó a Cardi B por presunta agresión durante una interacción entre ambas mujeres en el pasillo de un consultorio médico donde Ellis trabajaba.

La artista, que estaba embarazada en ese momento y se dirigía a ver a su obstetra, negó la acusación. Ellis busca daños punitivos y otros daños que incluyen gastos médicos por un rasguño en la cara.

El testimonio de Cardi B en la corte, que ha sido transmitido en vivo por Court TV y recirculado en las redes sociales, ha traído nueva atención al caso de siete años.

Los fanáticos de Cardi B no están sorprendidos, ya que es conocida por su agudeza verbal tanto dentro como fuera del micrófono.

Aquí hay tres intercambios durante el juicio que han llamado la atención en línea.

Mientras era interrogada sobre su interacción, se le pidió a Cardi B que testificara sobre el lenguaje que usó hacia Ellis, en particular “la palabra con C (ca**jo)”.

No dudó en recordar lo que dijo.

“Le dije ‘p**a, quítate del ca**jo de mi cara. ¿Por qué estás en mi cara?’”, testificó Cardi B. “¿Por qué me estás grabando? ¿No se supone que eres seguridad?”

Pareció confundida cuando le pidieron que repitiera las palabras a Ellis.

“¿Quieres que se lo diga en la cara?”, respondió Cardi B.

Su abogada presentó una objeción a esa solicitud, la cual fue aceptada por el juez.

La estrella del hip-hop testificó que, aunque ella y Ellis intercambiaron palabras en 2018, su interacción no se volvió física.

“No pudo recibir un rasguño de mi parte porque no la toqué”, dijo Cardi en el estrado en su segundo día de testimonio.

“Ella no me tocó”, dijo Cardi. “Iba a tocarme, pero no llegó a tocarme”.

Cardi B tenía entonces cuatro meses de embarazo de su primera hija, Kulture, a quien comparte con el también rapero Offset.

Cuando le preguntaron si el embarazo la había dejado incapacitada, Cardi B respondió rápidamente.

“En ese momento, uh, cuando estás embarazada, estoy muy incapacitada”, respondió. “¿Quieres que te diga cosas que no puedo hacer?”

Esa respuesta provocó risas entre algunas personas en la sala del tribunal.

Después de preguntarle a Cardi B si tenía “el cabello negro, rubio o de otro color” el día del presunto incidente, el abogado de Ellis le preguntó sobre su “cabello real”.

“Ayer tenía el cabello negro, corto. Hoy es rubio y largo. ¿Cuál es su cabello real? ¿O ambos son reales?”, preguntó el abogado durante su contrainterrogatorio.

Cardi B se rió antes de responder: “Son pelucas”.

“Está bien. Disculpe, no lo sabía. Entonces, hoy es una buena peluca”, respondió el abogado.

Cardi B a veces ha parecido exasperada con la línea de preguntas.

Cuando le preguntaron si estaba “muy enojada” cuando supuestamente discutía con Ellis y estaban “pecho con pecho”, Cardi B testificó que más bien estaba “muy preocupada”.

Explicó por qué estaba “muy preocupada” cuando el abogado de Ellis le preguntó.

“Porque estoy embarazada y esta chica está a punto de darme una ma***ta paliza”, testificó Cardi B. “¿Hola?”

Se espera que el juicio se reanude la próxima semana.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.