Mujer de Alaska resulta gravemente herida tras el ataque de un oso mientras corría cerca de su casa

Por Hanna Park, CNN

Una mujer resultó gravemente herida tras el ataque de un oso a pocos pasos de su casa en el sur de Alaska, un estado donde deambulan y prosperan las tres especies de osos de Norteamérica.

A las 5:45 a.m. del martes, hora local, la mujer de 36 años salió de su casa para correr en Kenai, una ciudad costera al suroeste de Anchorage, según el informe de la Policía de Vida Silvestre de Alaska.

No había recorrido más de 45 metros cuando un oso emergió de una propiedad vecina, informó el agente de vida silvestre de Alaska David Lorring a la afiliada de CNN, KTUU. Sin previo aviso, el animal la atacó, arrastrándola aproximadamente “90 metros por el camino” y llevándola a otra propiedad, explicó Lorring.

Un vecino descubrió a la mujer herida antes de que el Departamento de Policía de Kenai recibiera una llamada a las 6:58 a.m., de acuerdo con los registros del informe. Los agentes la trasladaron rápidamente a un hospital en el área de Anchorage. Su estado actual se desconoce.

CNN contactó a la policía para obtener información actualizada sobre su condición.

Los agentes estatales, la policía local y un equipo del Departamento de Pesca y Caza de Alaska buscaron al oso a pie, mientras un dron exploraba desde el aire. A pesar de sus esfuerzos, el oso no fue encontrado, informó la policía el martes.

La evidencia en el lugar, incluyendo huellas, sugería que se trataba de un oso pardo, informó KTUU. “Las patrullas en la zona continuarán y se aconseja al público permanecer alerta al aire libre”, dijeron los agentes en un informe.

Los agentes de vida silvestre advirtieron a los vecinos que supervisen de cerca a los niños y mascotas, aseguren la basura y la comida de mascotas, y permanezcan en guardia. “Si se encuentra con un oso, mantenga una distancia segura y no se acerque”, indicaron.

Alaska alberga unos 100.000 osos negros y unos 30.000 osos pardos, junto a casi 1.000 osos polares en las regiones del norte, lo que hace que los encuentros con osos sean comunes en algunas áreas, de acuerdo con el Departamento de Pesca y Caza de Alaska.

En las regiones del sur del estado, donde la comida es abundante, las poblaciones de osos pardos pueden alcanzar densidades de hasta un oso por cada 2,5 kilómetros cuadrados, informó la agencia en su guía sobre “Vivir con osos”.

Aunque Alaska se considera “territorio de osos”, los ataques a humanos son poco frecuentes. Entre 2000 y 2017, las autoridades de salud estatales reportaron 10 ataques mortales y 68 hospitalizaciones debido a lesiones relacionadas con osos. Los esfuerzos de conservación para los osos pardos en la península de Kenai han estado en marcha durante al menos dos décadas.

En julio, dos excursionistas en Anchorage fueron atacados en incidentes separados con una semana de diferencia, lo que llevó a las autoridades a advertir a la población que evitara los arroyos con salmones, informó Associated Press. Ningún excursionista sufrió heridas que pusieran en peligro su vida.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Amanda Jackson, de CNN.