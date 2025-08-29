Horario de los bancos, farmacias y oficinas de correos en EE.UU. para el Labor Day 2025

Por CNN Español

Llega el fin de semana del Día del Trabajo, o Labor Day, que marca el cierre oficial de la temporada de descanso en Estados Unidos.

Celebrado el primer lunes de septiembre, este feriado rinde homenaje al movimiento laboral de ese país y a los millones de trabajadores que han contribuido al crecimiento del país y su economía.

Este año, el Día del Trabajo cae el 1 de septiembre, por lo que muchas oficinas gubernamentales y bancos permanecerán cerrados.

Los horarios de apertura pueden variar según la localidad, por lo que es importante conocer qué bancos, farmacias y oficinas de correos estarán abiertos o cerrados durante el feriado del 2025.

Las tiendas Walgreens mantendrán su horario habitual el lunes, pero la mayoría de las farmacias, con excepción de las que abren las 24 horas y algunas sucursales, estarán cerradas. Las tiendas CVS y las farmacias permanecerán abiertas, pero el horario puede variar de acuerdo con la sucursal.

El Servicio Postal de los Estados Unidos, una agencia federal independiente, no recogerá ni entregará correo durante el feriado.

UPS tampoco recogerá ni entregará correo, y sus sucursales podrían estar cerradas. UPS Express Critical operará con normalidad.

La mayoría de los servicios de FedEx estarán cerrados. FedEx Office, que ofrece servicios de impresión, tendrá un horario modificado, y FedEx Custom Critical estará abierto.

La mayoría de los bancos estarán cerrados por el feriado bancario federal, aunque los servicios de banca en línea y los cajeros automáticos permanecerán abiertos.

La Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq conmemoran el Día del Trabajo y permanecerán cerrados.

Los tribunales estatales y locales, así como las oficinas administrativas, estarán cerrados el lunes. Las oficinas federales y los edificios gubernamentales, como el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y las bibliotecas públicas, también estarán cerrados.

