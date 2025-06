Un avión con 242 personas a bordo se estrella en las afueras del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste de India

Según el rastreador de aviación FlightRadar24, el vuelo AI171 de Air India tenía previsto despegar del Aeropuerto Internacional de Ahmedabad con destino a Londres-Gatwick a las 9:50 a.m. hora local. La señal del avión se perdió a las 10:08 a.m. hora local (12:38 a.m. hora de Miami) a 625 pies, menos de un minuto después del despegue, según datos de FlightRadar24.

