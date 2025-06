“Quiero llegar a ser una viejita sana y sabia”: el testimonio de Marina Borensztein

En ese camino, destacó el rol que tuvo la escritura en su recuperación: “La escritura me salvó, me acompañó, me ocupó y me puso a investigar porque el ejercicio de escribir y pensar en soledad es muy terapéutico. Ahí empecé a investigar acerca de la alimentación”.

“La alimentación tiene mucho que ver con la sanación personal. No me curé del cáncer tomando jugo verde. Yo fui al quirófano dos veces, me operé las mamas e hice 38 sesiones de radioterapia”, explicó Borensztein. Y agregó: “Si no hubiese hecho todo este cambio de consciencia, no sé si estaría acá”.

