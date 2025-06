Trump está actuando como un autoritario; la crisis de California ahora depende de lo que haga a continuación

Y el senador republicano de Dakota del Norte, Kevin Cramer, adoptó la clásica postura republicana de que no todo lo que dice el presidente debe tomarse al pie de la letra cuando se le pregunta sobre las amenazas del Gobierno de detener a Newsom. “Podrían preguntarme todos los días si me siento cómodo con lo que dijo. No lo ha arrestado. No me imagino que vaya a arrestar a Gavin Newsom”, declaró Cramer a Manu Raju, de CNN.

