Dentro de la decisión de la administración Trump de desplegar la Guardia Nacional en California

El subdirector del FBI, Dan Bongino, dejó claro que las protestas no detendrán los operativos migratorios, afirmando en redes sociales: “No nos detendremos ni disminuiremos el ritmo. No nos sentimos intimidados ni aprensivos. Las operaciones contra la inmigración ilegal continuarán y cualquiera que use la violencia para obstruirlas será investigado y procesado”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.