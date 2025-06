Trump se refirió al regreso de Ábrego García a EE.UU. tras su deportación por error a El Salvador: “No fue mi decisión”

“El Gobierno hizo desaparecer a Kilmar y lo envió a una prisión extranjera, violando una orden judicial. Ahora, tras meses de demora y secretismo, lo traen de regreso, no para corregir su error, sino para procesarlo. Esto demuestra que siempre estuvieron manipulando a la corte”, declaró Sandoval-Moshenberg a CNN. “El debido proceso significa la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después. Esto es un abuso de poder, no justicia”.

Cuando Terry Moran, de ABC, le preguntó por qué no podía simplemente llamar y asegurar el regreso de Ábrego García, Trump respondió: “Y si fuera el caballero que usted dice que es, lo haría. Pero no lo es”. El presidente continuó acusando a Ábrego García de ser miembro de la MS-13, señalando sus tatuajes , que, según los expertos, no constituyen por sí mismos una prueba de que sea miembro de una pandilla.

