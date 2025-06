Estudiantes cubanos exigen rebajas tras aumentos en las tarifas de internet

La semana pasada, ETECSA redujo a seis gygabites los planes de datos subsidiados, que tienen un valor de 360 pesos (alrededor de US$ 3 al cambio oficial y menos de US$ 1 en el mercado informal), lo que implica que quienes necesiten más datos deberán pagar hasta 3.360 pesos cubanos (unos US$ 28 al cambio oficial o cerca de US$ 11 al informal) por solo tres gigabytes adicionales, reporta Reuters. El viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz dijo al medio local CiberCuba que el consumo mensual promedio en un cubano es de 10 gygabytes.

