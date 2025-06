Entre Combs y Weinstein, #MeToo vuelve a estar en el punto de mira. Su fundadora quiere destacar algunos aspectos importantes

BURKE: Me preocupa. Hay jóvenes que se están graduando de la escuela secundaria, incluso de la universidad, que eran muy jóvenes cuando #MeToo se viralizó. Así que tienen cierta comprensión, han crecido en un mundo con este lenguaje y con este tipo de nueva comprensión. Pero las redes sociales son realmente efectivas. Y cuando la gente empieza a analizar estas cosas y dice: “Esto fue una conspiración”, me preocupa porque quienquiera que tenga la narrativa tiene la clave. Y ese es un punto de partida realmente poderoso cuando se tiene la capacidad de moldear la narrativa en torno a un tema en particular.

Si sale airoso de este caso por algún milagro, o tal vez no, debemos hablar de lo que todos presenciamos juntos. No se puede deshacer lo sucedido. Todas escuchamos a Cassie. Todas vimos ese video. Hemos escuchado este testimonio que no se irá a ningún lado. Sin embargo, a veces tenemos una memoria débil. Un video de disculpa, una canción excelentemente producida, y podría empezar a reconstruirse. Creo que debemos tener una memoria más larga. Así que, independientemente del resultado de estos juicios, espero que tengamos una memoria institucional de lo que vimos.

BURKE: Una de las cosas que he escuchado casi constantemente desde que #MeToo se viralizó es: “¿Cuándo llegará esto al hip-hop?”. Ha habido muchísimas historias, acusaciones y rumores a lo largo de los años sobre la misoginia que existe en el hip-hop. Varias personas me contaron sus historias personales, pero cuando les preguntaba a estas mujeres –la mayoría de ellas negras de la industria, algunas muy conocidas– y les preguntaba: “¿Por qué no hablas de ello?”, me respondían: “Ay, me cancelarían por completo”.

BURKE: Fue enorme. De hecho, no estaríamos aquí si no hubiera sucedido, y creo que es justo reconocer siempre a las sobrevivientes que se manifestaron en torno a Harvey Weinstein, porque técnicamente eso fue antes del #MeToo. No hubo ningún impulso público, no había garantía de lo que les sucedería a esas mujeres después. Weinstein era uno de los hombres más poderosos de Hollywood, capaz de arruinarle la carrera a alguien. Así que la valentía de esas mujeres nunca debe ser menospreciada.

Después del #MeToo, las sobrevivientes saben que pueden decir: “Tuve esta experiencia”. Incluso si no quieren que pase nada –no buscan que arresten a nadie, no buscan ningún tipo de remedio–, pueden decir en voz alta: “Esto me pasó”. Y debe reconocerse. Creo que no entendemos lo que se siente al ser reconocido por algo increíblemente traumático y doloroso que te sucedió, que luego aceptaste, y que la sociedad te dice que es tu vergüenza.

