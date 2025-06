Embajador designado de Colombia ante autoridades palestinas busca llegar en medio de la guerra y sin una sede

El reto que enfrenta Ospina es bastante complejo. No tiene aún autorización de Israel para ingresar a los territorios palestinos. No tiene una sede segura en la región. No tiene personal diplomático y las condiciones humanitarias en la zona son más que precarias.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.