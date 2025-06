Como Trump, Elon Musk también se ha convertido en un pirómano legislativo

Aún está por verse cuánta influencia pueda tener Musk sobre senadores individuales, considerando su baja popularidad y la de DOGE, y el hecho de que ya no forma parte oficial del Gobierno. También es un recién llegado a la política conservadora y enfrentarse a Trump podría alejar a algunos de sus nuevos aliados. Sin embargo, las encuestas muestran que sigue teniendo un peso importante entre la base republicana: un sondeo de finales de abril de The New York Times/Siena College reveló que el 77 % de los republicanos tenía una opinión favorable de él, y el 44 % una “muy favorable”. Musk también ha demostrado estar dispuesto a gastar decenas de millones de dólares en campañas políticas.

