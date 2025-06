Resumen del juicio de “Diddy”: guardia de seguridad del hotel dice que Sean Combs pagó US$ 100.000 por el video de agresión

El jurado vio los estados de cuenta bancarios de diciembre de 2011 de la cuenta de Combs para su casa en Alpine, Nueva Jersey. El 14 de diciembre, los registros mostraron que la cuenta transfirió US$ 20.000 a su exnovia y testigo clave del juicio, Cassie Ventura. El 23 de diciembre, los registros muestran una transferencia entrante de US$ 20.000 de Rodrick Ventura, el padre de Cassie Ventura, y el 27 de diciembre, la cuenta de Combs devolvió los US$ 20.000.

García dijo que entregó US$ 50.000 a Madrano y US$ 20.000 a Elias. Con los US$ 30.000 restantes, compró un automóvil usado y no depositó el dinero en una cuenta bancaria ni lo declaró en sus impuestos, aseguró.

Después de que García firmó los papeles, Combs se fue con los documentos y regresó con una bolsa marrón y una máquina contadora de billetes, según relató. Combs contó un total de US$ 100.000 en la máquina, en fajos de US$ 10.000 a la vez, dijo García. Testificó que asumió que los US$ 50.000 extra eran para él y el otro agente de seguridad.

