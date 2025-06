Filtran supuesto plan del Gobierno de Argentina para investigar a periodistas y políticos; Presidencia niega esta versión

En ese sentido, Alconoda Mon relaciona lo anterior con la controversia que se generó hace pocos días a partir de la reprimenda pública del ministro de Economía, Luis Caputo, al actor Ricardo Darín, quien en una entrevista aludió a la inflación. “¿Cuál fue la señal para el resto de la comunidad? Ojo con lo que vas a decir, porque si decís algo que al gobierno no le agrade, sea correcto o no sea correcto, podés llegar a sufrir el mismo tipo de desgaste o escarnio en las redes sociales y no solamente en las redes sociales, en medios de comunicación también”, advierte.

“Pensemos en colegas que, por ahí, trabajan en soledad o en medios pequeños, o incluso salgamos del periodismo: académicos, economistas, politólogos, médicos que pudieran expresar alguna duda, ni siquiera crítica, sobre una posición oficial. Dicen: ‘Yo no tengo redes de contención, yo no tengo esos escudos protectores, y van a venir contra mí y me van a terminar agrediendo en redes sociales’. Y generan ese efecto de la autocensura”, dice.

