Diego Reynoso: “Hoy solo el 17% considera que la inflación es el principal problema de Argentina”

En esa línea, destacó: “Ninguno logra ser un punto focal para todos los votantes que no son potencialmente mileístas. Dentro de los que no aprueban al gobierno, solo la mitad de quienes creen que Cristina Kirchner es la líder de la oposición tiene una imagen positiva de ella. Eso no alcanza para ordenar, organizar o aglutinar todas las demandas del no-mileísmo”.

