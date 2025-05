Juan Locatelli sobre Colapinto ” Franco nos está representando, lamentablemente en un equipo que de a poco va a ir”

El periodista deportivo en charla con CNN anotó: “Franco Colapinto tiene un presupuesto y un respaldo económico que no había, por lo menos lo que me tocó vivir a mí desde la época de Carlos Alberto Reutemann, no veía un apoyo en lo institucional, porque estaba apoyado por las instituciones del automovilismo en la República Argentina, pero un apoyo incondicional económico que no vi en otros pilotos como Tuero, Fontana o Massacane, por ejemplo, que fueron los últimos tres que corresponden a la Fórmula 1 y nos representaron hace 23 años”, subrayó.

