Estos juguetes son tan populares que agentes de aduanas chinos han incautado cientos de ellos en las últimas semanas

Según el medio de comunicación estatal chino Cover News , una caja sorpresa de la última serie Labubu 3.0, con un precio original de 584 yuanes (US$ 81), se ha vendido entre 1.000 (US$ 139) y 2.000 yuanes (US$ 278) en el mercado de segunda mano.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.