Cronología de la disputa entre el Gobierno de Trump y Harvard

14 de mayo: Harvard anuncia que Garber reducirá voluntariamente su salario en un 25 % durante un año a partir de julio. Aunque su salario no es público, los presidentes de Harvard han ganado más de US$ 1 millón, según The Crimson.

Harvard no especifica si entregó toda la información exigida por Noem, quien amenazó con retirar a Harvard del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) si no respondía. “Nuestra participación en SEVP no ha cambiado hasta ahora, y cualquier retiro de la certificación de Harvard por parte del DHS sería involuntario”, escribe Weenick.

Mientras la administración confirma la legitimidad de su carta del 11 de abril, un alto funcionario dijo después al New York Times que la intención era continuar las negociaciones. “Fue una mala práctica por parte de los abogados de Harvard no levantar el teléfono y llamar a los miembros del grupo de trabajo sobre antisemitismo con quienes habían estado hablando durante semanas”, dijo May Mailman, estratega principal de políticas de la Casa Blanca, al Times.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.