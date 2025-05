El rol invisible de las niñeras inmigrantes y cómo las políticas de Trump amenazan el sistema de cuidado infantil en EE.UU.

Catalina estudia actualmente con la esperanza de construirle a su madre una casa en Perú, por si ella decide regresar algún día. “Aquí mi mamá no tiene a nadie, no tiene familia, no tiene a sus hermanas, ni a su mamá. Nada. Está sola”, dice, pero asegura que tampoco quiere dejarla sola. “Ella se preocupa más porque dice, ‘Se va a quedar mi hija sola’”.

“La manera en que se están aplicando las medidas de control migratorio en todo el país se está llevando a cabo con muy poca supervisión y rendición de cuentas. Además, más personas se están volviendo vulnerables a la deportación porque ya no existe la discreción procesal, por ejemplo, para padres o personas que tienen razones humanitarias para no ser deportadas. Ya no hay una manera de priorizar quién debe o no ser deportado. Todos son prioridad. Y por lo tanto, todos los que no tienen estatus están en peligro”, agrega la directora de Inmigración y Familias Inmigrantes de CLASP.

Aunque ha vivido por años en Estados Unidos, la madre de Catalina no tiene acceso a beneficios laborales como seguro médico o seguridad social. “Le pagan en efectivo o con cheque, pero beneficios no. Nada”, dice Catalina sobre las condiciones laborales de su madre. Cada año, los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos pagan miles de millones de dólares en impuestos aun cuando saben que no podrán disfrutar de sus beneficios, a menos que su estatus se regularice.

