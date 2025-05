Trump considera nuevas sanciones contra Rusia mientras crece su furia contra Putin

Y en una publicación en Truth Social este martes, el presidente escribió: “Lo que Vladimir Putin no entiende es que si no fuera por mí, ya habrían pasado MUCHAS cosas realmente malas en Rusia, y me refiero a REALMENTE MALAS. ¡Está jugando con fuego!”

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.