El Gobierno de Trump ordena la cancelación de los últimos contratos federales con Harvard

The New York Times fue el primero en informar sobre dichos recortes, que se suman a los US$ 2.650 millones de recortes federales recientes a Harvard. La Casa Blanca anunció hace casi dos meses que estaba revisando cerca de US$ 9.000 millones en contratos y compromisos de subvenciones que el Gobierno tenía con Harvard.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.