Melconian: “No me gusta la conducción económica en manos de un financiero”

El ex presidente del Banco Nación comparó la medida con el blanqueo del gobierno de Mauricio Macri: “En el blanqueo de Macri no entró ni un solo dólar a Argentina, pero fue un blanqueo tributarista. Acá no hay un blanqueo. Toda la parte simplificadora no tiene que ver con esto”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.