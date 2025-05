Estas son las empresas que aumentarán los precios debido a los aranceles de Trump

Ambas empresas han aumentado los precios de algunos productos desde entonces. Por ejemplo, dos sillas de jardín listadas en Temu y revisadas por CNN tenían un precio de US$ 61,72 el 24 de abril. Al día siguiente, cuando entraron en vigor los cambios de precios, se ofrecían a US$ 70.17. En Shein, CNN observó que un conjunto de traje de baño costaba US$ 4.39. Al día siguiente, costaba US$ 8.39, un aumento del 91 %.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.